8 de enero de 2026
Recomendado.

"El loco y la camisa", de Nelson Valente, regresa a escena

La obra del lomense Nelson Valente vuelve a escena en su temporada número 18, ya convertida en un clásico del teatro independiente argentino.

Las funciones de esta puesta serán los sábados de enero y febrero a las 22 en El Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, Capital.

cuando sera el regreso de guillermo francella al teatro
Lo que vendrá.

Cuándo será el regreso de Guillermo Francella al teatro
Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, juntos. 
Sobre las tablas.

Lamothe y Vicuña protagonizan "Secreto de la montaña" en el teatro

El elenco lo integran Gabriel Beck, Soledad Bautista, Fabiana Martínez, Ricardo Larrama y el Chino Suárez, con dramaturgia y dirección de Nelson Valente.

Vuelve la obra de teatro de Nelson Valente.

Un clásico de Nelson Valente y del teatro independiente

“El loco y la camisa”, de Nelson Valente, es una comedia dramática que expone en escena los conflictos y secretos de una familia de clase media.

Estrenada en 2009 en el Banfield Teatro Ensamble, ha mantenido temporadas continuas en la región, en la Ciudad de Buenos Aires y giras internacionales, consolidándose como un referente del teatro independiente argentino.

La trama sigue a un miembro de la familia que, al decir las verdades que los demás reprimen, revela la hipocresía y violencia emocional en su convivencia. Con humor y profundidad, la obra aborda temas como la violencia doméstica y el choque entre apariencia y realidad.

