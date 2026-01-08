"El loco y la camisa", de Nelson Valente, regresa a escena

“El loco y la camisa”, la exitosa obra con autoría y dirección del lomense Nelson Valente que fue estrenada en 2009, regresa a escena el próximo sábado en su temporada número 18, convertida ya en un clásico del teatro independiente argentino.

Las funciones de esta puesta serán los sábados de enero y febrero a las 22 en El Camarín de las Musas , en Mario Bravo 960, Capital.

El elenco lo integran Gabriel Beck , Soledad Bautista , Fabiana Martínez, Ricardo Larrama y el Chino Suárez , con dramaturgia y dirección de Nelson Valente.

“El loco y la camisa”, de Nelson Valente, es una comedia dramática que expone en escena los conflictos y secretos de una familia de clase media.

Estrenada en 2009 en el Banfield Teatro Ensamble, ha mantenido temporadas continuas en la región, en la Ciudad de Buenos Aires y giras internacionales, consolidándose como un referente del teatro independiente argentino.

La trama sigue a un miembro de la familia que, al decir las verdades que los demás reprimen, revela la hipocresía y violencia emocional en su convivencia. Con humor y profundidad, la obra aborda temas como la violencia doméstica y el choque entre apariencia y realidad.