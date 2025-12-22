Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña protagonizan "Secreto de la montaña" en el teatro

“Secreto de la montaña” , la película que marcó a una generación, llega al teatro con una superproducción y equipo soñado, saldrá a escena en mayo de 2026 con las actuaciones de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe , bajo la dirección de Javier Daulte.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe junto a uno de los directores más influyentes del teatro argentino, darán vida a los icónicos personajes de este relato donde, como afirman ellos mismos, “uno no se enamora de quien quiere”.

Ambientada en Estados Unidos, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena.

“No te vas a enamorar de quien quieras” resuena como una sentencia que marca de manera irreversible el destino de ambos protagonistas.

La dirección de Javier Daulte aporta su reconocida capacidad para articular profundidad dramática, ritmo narrativo y una mirada sensible sobre emociones extremas, sin perder la cercanía con el público del teatro.

Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, juntos en el teatro

La producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar, quienes apuestan a una puesta conmovedora, actual y visualmente potente de este clásico moderno.

“Secreto en la montaña” sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época.

Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia. Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.