Cómo es la nueva película con Leonardo Sbaraglia y dirigida por Pedro Almodóvar

Las primeras imágenes de “Amarga Navidad”, la última película del realizador español Pedro Almodóvar , con Leonardo Sbaraglia como un director de cine, uestran a personajes que se relacionan a la luz de un aparente misterio, con la sugerente banda sonora de Alberto Iglesias y hermosos paisajes de la isla atlántica de Lanzarote y Madrid como escenario.

Tras conocerse el póster de promoción de la película, la productora El Deseo publicó un avance de la misma, que se estrenará el 20 de marzo. Son escenas de las actrices Bárbara Lennie y Milena Smit en una playa y paseando por un paisaje volcánico.

También aparece Leonardo Sbaraglia, escribiendo; Aitana Sánchez Gijón, llorando por la calle; Patrick Criado , espiando tras unas bambalinas; y Vicky Luengo y Quim Gutiérrez, en intensos diálogos.

Según la sinopsis adelantada por la productora, la trama de “Amarga Navidad” gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante unos días festivos del mes de diciembre, y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada de su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

image El poster de la nueva película con Leonardo Sbaraglia.

Leonardo Sbaraglia será un director de cine

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran simultáneamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.

Muchos de los intérpretes del nuevo trabajo de Almodóvar ya colaboraron antes con él, además de la genuina Rossy de Palma.

Bárbara Lennie apareció en 'La piel que habito' (2011); Leonardo Sbaraglia, en 'Dolor y Gloria' (2019); Victoria Luengo, en 'La habitación de al lado' (2024); y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit, en 'Madres Paralelas'