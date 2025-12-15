Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y su esposa: sospechan de su hijo

El director de cine y su esposa fueron encontrados sin vida.

El director de cine Rob Reiner, recordado por películas como “Cuando Harry conoció a Sally”, fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer durante la madrugada del domingo en su residencia del oeste de Los Ángeles, en Estados Unidos.

La noticia conmociona al mundo de Hollywood , ya que las primeras investigaciones apuntan a que su hijo estaría involucrado en el doble crimen.

Según los medios internacionales, efectivos policiales se presentaron al domicilio del director alrededor de las 15:30 del domingo, tras recibir un llamado de auxilio.

Una vez allí, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de unos 68 años, que luego identificaron como la pareja.

A partir de ese momento, la Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación formal para esclarecer las causas de muerte de Reiner y Singer.

La relación del director de cine y su esposa

El director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer iniciaron su relación durante la producción de "Cuando Harry conoció a Sally", en 1989, una de sus recordadas películas.

Este romance influyó en la visión del director sobre el amor, llevándolo a modificar el guion para darle a la película el final feliz que le dio ese salto a la fama, reemplazando el original en el que los protagonistas se separaban. Reiner y Singer se casaron ese mismo año y tuvieron tres hijos durante su matrimonio.

image El director de cine y su esposa.

Fuentes cercanas a la pareja apuntan a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como supuesto autor del homicidio, según informó la revista estadounidense People. Mientras que el medio TMZ reportó que el director de cine y su esposa llevaban heridas de arma blanca en sus cuerpos.

Nick Reiner, hijo del medio de la pareja, convive con una larga lucha contra la adicción a las drogas, que lo han llevado a quedarse sin hogar en un momento de su vida.