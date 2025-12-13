Falleció el reconocido actor de cine Héctor Alterio a los 96 años

El reconocido actor Héctor Alterio falleció a los 96 años, según el comunicado que compartió su familia en donde confirmaron la lamentable pérdida del intérprete que, en su haber alcanzó más de 150 películas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el escrito con el que comunicaron el fallecimiento señaló que el artista transitó “una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”.

Nacido en el barrio porteño de Chacarita, en 1929, Alterio renovó la escena teatral en una Argentina que afrontaba los movimientos sociales y artísticos de los años 60’, cuando ya con 20 años de trayectoria, el artista se impuso al cofundar la compañía Nuevo Teatro.

Más tarde, un salto al cine lo ubicó entre los intérpretes centrales del séptimo arte, incluso a nivel internacional, con roles inolvidables en películas como La Patagonia rebelde, La tregua, La historia oficial -ganadora del Oscar- Camila, El hijo de la novia y Plata quemada, entre muchos otros títulos que marcaron a décadas enteras.

El intérprete protagonizó “La Patagonia rebelde” en 1974, donde se ubicaba en el sur argentino, en el centro de los fusilamientos de obreros, luego de esto, y como muchos artistas de renombre, el artista debió exiliarse en España durante la dictadura cívico militar, en 1975, ya que recibió amenazas de muerte vinculadas a dicha participación, sin embargo aprovechó la estadía para consolidar su carrera en Europa.

Este lapso generó en el intérprete un importante abanico de apariciones televisivas, en la pantalla grande y sobre las tablas, donde cosechó premios como el Goya, aunque no se desligó de sus vínculos con Argentina.

Un título que le valió gran parte de su paso en la escena teatral fue “Como hace 300 años”, estrenada en 1992, se basó en textos poéticos y estuvo acompañada por música en vivo, un unipersonal que giró por Argentina y España durante más de 25 años, con funciones registradas incluso entre 2018 y 2019, cuando Alterio ya pisaba los 90 años.

Pero la frase que hizo de esta figura un ícono nacional fue “La puta que vale la pena estar vivo”, pronunciada en El lado oscuro del corazón, film dirigido por Eliseo Subiela y estrenado en 1992, un emblema que, con el paso del tiempo se dominio en uso popular.