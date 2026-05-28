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28 de mayo de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: Leonardo Sbaraglia bajo la lente de Pedro Almodóvar y otras novedades

En los estrenos de cine se destaca “Amarga Navidad”, la nueva aventura de Pedro Almodóvar con Leonardo Sbaraglia y otras películas.

Estrenos de cine: llega una película con Leonardo Sbaraglia.&nbsp;

Estrenos de cine: llega una película con Leonardo Sbaraglia. 

Amarga Navidad

Director: Pedro Almodóvar.

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Elenco: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón.

Sinopsis: la película narra la alternancia de dos historias: una protagonizada por Elsa, directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl, un guionista y director que está escribiendo un guión que pronto descubriremos que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio y sus amigas Patricia y Natalia. (España, Drama).

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Director: Rod Blackhurst.

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Zona de riesgo

Director: David Mackenzie.

Elenco: Theo James, Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington.

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Backrooms

Director: Kane Parsons.

Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass.

Síntesis: una extraña puerta aparece en el sótano de una exposición de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella debe adentrarse en lo desconocido para salvarlo. (Estados Unidos, Terror).

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