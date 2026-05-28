Estrenos de cine: Leonardo Sbaraglia bajo la lente de Pedro Almodóvar y otras novedades

En los estrenos de cine de esta semana llegan “Amarga Navidad”, la nueva aventura en la pantalla grande de Pedro Almodóvar y protagonizada por Leonardo Sbaraglia . Completan la cartelera una poderosa historia de acción y dos espeluznantes películas de terror.

Luz, cámara, acción. Publican el tráiler de la nueva película de Almodóvar con Leonardo Sbaraglia

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Sinopsis: la película narra la alternancia de dos historias: una protagonizada por Elsa, directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl, un guionista y director que está escribiendo un guión que pronto descubriremos que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio y sus amigas Patricia y Natalia. (España, Drama).

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Otros estrenos de cine

Dolly - Juega contigo

Director: Rod Blackhurst.

Elenco: Fabianne Therese, Seann William Scott, Ethan Suplee.

Síntesis: una joven es secuestrada por una figura monstruosa con máscara de porcelana que tiene un único y perturbador objetivo: criarla como su hija. (Terror, Estados Unidos).

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Zona de riesgo

Director: David Mackenzie.

Elenco: Theo James, Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington.

Síntesis: obreros de una construcción desentierran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, lo que obliga a evacuar la ciudad. Unos ladrones oportunistas aprovechan el caos para llevar a cabo un elaborado atraco. (Estados Unidos, Acción)

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Backrooms

Director: Kane Parsons.

Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass.

Síntesis: una extraña puerta aparece en el sótano de una exposición de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella debe adentrarse en lo desconocido para salvarlo. (Estados Unidos, Terror).