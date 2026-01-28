miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026
Publican el tráiler de la nueva película de Pedro Almodóvar con Leonardo Sbaraglia

Publicaron el tráiler de “Amarga Navidad”, la nueva película del español Pedro Almodóvar y protagonizada por Leonardo Sbaraglia y un gran elenco.

Leonaro Sbaraglia, en escena.

Leonaro Sbaraglia, en escena. 

El tráiler de “Amarga Navidad”, la nueva película del español Pedro Almodóvar y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, ofrece dos minutos de imágenes acompañadas de intensos diálogos. El adelanto fue publicado a través de la productora El Deseo y de Warner.

El tráiler de la película comienza con una imagen intimista que evoca un cuadro de interior de Edward Hopper que se ilumina para convertirse en un plató en el que se rueda una escena de desnudo.

Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodóvar, en pleno rodaje. 
Cómo es la nueva película con Leo Sbaraglia y dirigida por Pedro Almodóvar

Leonardo Sbaraglia, bajo la lente de Pedro Almodóvar

Como ya se mostró en las primeras imágenes, “Amarga Navidad” muestra a personajes que se relacionan a la luz de un aparente misterio, con hermosos paisajes de la isla canaria de Lanzarote y Madrid como escenario.

Según la sinopsis que ha avanzado la productora, la trama de la película gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Leonardo Sbaraglia, en la nueva película de Pedro Almodóvar.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio, su pareja, se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, el personaje de Leonardo Sbaraglia, entremezclando ficción y realidad.

La película supone la vuelta al castellano de Pedro Almodóvar tras “La habitación de al lado” ('The Room Next Door'), con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia en 2025.

Muchos de los intérpretes de su nuevo trabajo ya han colaborado antes con él, además de la genuina 'chica Almodóvar' Rossy de Palma.

Cómo es la nueva película con Leo Sbaraglia y dirigida por Pedro Almodóvar

Cecilia Dopazo y Leonardo Sbaraglia, el romance que nació en Clave de Sol

