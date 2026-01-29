Nicolás Molina, el último refuerzo que llegó a Temperley ya comenzó a pagar con goles

Temperley continúa con la puesta a punto de cara a lo que será el arranque de la competencia oficial. En el último amistoso de pretemporada se destacó Nicolás Molina , atacante que llegó para sumarse al equipo dirigido por Nicolás Domingo . El Gasolero ya se prepara para lo que será el primer choque del año ante Barracas Central por Copa Argentina .

Lo positivo para Temperley durante los amistosos de pretemporada fue que no sufrió ninguna derrota. Ante Defensores de Belgrano igualó 1 a 1 con gol de Marcos Echeverría , el delantero que llegó proveniente desde Banfield , y en el segundo encuentro consiguió un triunfo por la mínima diferencia con un tanto de Nicolás Molina. Es decir: los atacantes que llegaron al Gasolero empezaron a pagar con goles.

De esta manera, la competencia interna en Temperley será lo más exigente de cara a los compromisos que se avecinan. Tanto para Facundo Kruger , como Marcos Echeverría y Nicolás Molina, el desafío será conquistar al entrenador con goles para motivar el propio desempeño y quedarse con el puesto de centrodelantero del equipo de Turdera.

Luego de debutar ante Defensores de Belgrano en el Alfredo Beranger, el delantero dejó buenas sensaciones y luchará por un lugar en el ataque del Gasolero. Con pasado en San Luis de Quillota de Chile, donde convirtió 6 goles sobre 10 encuentros disputados, el delantero marcó y ya busca un lugar pensando en los choques ante Barracas Central en Sarandí y ante Tristán Suarez en Ezeiza.

"Estoy muy contento por la oportunidad que me dio Temperley. La altura me caracteriza aunque también me gusta jugar por abajo. Sabemos que esta categoría es muy dura, dado que hay momentos que se puede jugar por abajo y en otros hay que jugar largo con pelotazos", aseguró el delantero que también vistió la camiseta de Talleres de Escalada.

Los desafíos de Nicolás Molina con la camiseta de Temperley

Molina ya conoce a Lorenzo Monti, con quien compartió plantel en Vinotinto de Ecuador. A su vez confía en el grupo que se está formando y valoró su experiencia en el fútbol de los Estados Unidos.

"De chico fui a jugar a Estados Unidos, estuve 4 años. Después volví para arrancar mi carrera profesional en Argentina", remarcó el futbolista que vistió los colores de North Carolina en 2022 y luego se marchó a Fénix para el 2023.

Para Nicolás Molina será un gran desafío en su carrera jugar en Temperley. Lo apodan "camelllo" y buscará aportar con goles para subirse al tren de la ilusión gasolera en la Primera Nacional y en la Copa Argentina.