Temperley refuerza el ataque con otro delantero: quién es Nicolás Molina

Con el regreso de Facundo Krüger y la llegada de Marcos Echeverría, todo daba a entender que Temperley no sumaría más delanteros en este mercado de pases . Sin embargo, en las últimas horas cerró un nuevo refuerzo para el ataque: Nicolás Molina .

El delantero, de 26 años, llega procedente del equipo San Luis de Quillota, de Chile , y este viernes firmó su contrato con el Gasolero, convirtiéndose en el quinto refuerzo oficial con miras a la nueva temporada de la Primera Nacional .

En el equipo chileno, que juega en la Liga de Ascenso, Molina disputó 10 partidos y marcó seis goles. En el pasado había jugado en Fénix , Talleres de Escalada y Vinotinto, de Ecuador , entre otros equipos.

La llegada de Molina explica, en parte, el motivo de la salida de Franco Ayunta, quien se incorporó al club El Delfín, de Ecuador , como anticipó Diario La Unión , y de esta manera el entrenador Nicolás Domingo comienza a completar el plantel para el nuevo torneo.

La historia de Nicolás Molina, el nuevo refuerzo de Temperley

Este delantero, que mide 1,94mts, fue noticia durante la pandemia por su particular camino en el mundo del fútbol, donde todo se fue dando de manera casual y se desarrolló de una manera diferente al resto.

Sin haber realizado en inferiores y de manera fortuita, se incorporó a River Plate con 19 años para jugar en la Cuarta División mientras estudiada Administración de Empresa en la Universidad Austral, luego de ser visto por Juanjo Borreli en un amistoso que su equipo amateur disputó ante un selectivo de la cantera millonario.

nicolas molina estados unidos El nuevo refuerzo de Temperley se recibió en los Estados Unidos.

Ahí tuvo su primer contacto con el fútbol profesional. Sin embargo, al año siguiente quedó libre y optó por un camino diferente: buscó combinar sus dos proyectos, el fútbol y el estudio, y se mudó a los Estados Unidos para conseguirlo. Allí estudió la carrera de business management (Administración de Empresas) en St. Francis College de New York y defendió los colores de esta casa de estudios en la liga universitaria, donde tuvo un destacado paso, hasta que se recibió. Luego, se abocó de lleno al fútbol.

El camino hasta llegar a Temperley

Con el título en mano, buscó dar el salto en su carrera y se volcó al profesionalismo. Su primer club fue el North Carolina FC de la USL League One. Allí jugó durante 2022. Después de eso, volvió a país y se sumó a Fénix, donde se destacó y fue uno de los mejores del equipo en 2023. Después, en 2024, pasó por Talleres de Escalda (34 partidos, cuatro goles y dos asistencias) y en 2025 se fue al exterior, primero a Vinotinto (14 partidos y tres goles) y luego a San Luis de Chile. Ahora, buscará hacer historia en Temperley.