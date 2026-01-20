Todo confirmado para el debut de Temperley en la Copa Argentina

En esta oportunidad, la primera prueba será ante Barracas Central, que terminó entre los 10 mejores en la Liga Profesional y se clasificó a la Copa Libertadores. Y desde la organización ya se puso día, hora y escenario de este cruce de los 32avos de final.
La Copa Argentina oficializó este martes una nueva tanda de partidos de la primera fase de la edición 2026 y entre ellos se encuentra el encuentro entre el Gasolero y el Guapo.
A través de las cuentas oficiales del certamen federal, se confirmó que este partido de los 32avos de final se jugará el jueves 5 de febrero, dos semanas antes del inicio del campeonato de la Primera Nacional, y el estadio designado es el de Arsenal de Sarandí. El encuentro está pactado para las 21.15 y será televisado por TyC Sports.
Los otros partidos confirmados de la Copa Argentina
Además del duelo entre Temperley y Barracas Central, también se anunció los cruces entre Talleres de Córdoba y Argentino de Merlo, el de Platense ante Argentino de Monte Maíz, de Córdoba, y de Deportivo Riestra contra Deportivo Maipú.
Los dos primeros se disputarán el miércoles 4 de febrero, mientras que el de Riestra será el jueves 5, mismo día que el Temperley. En el estadio Coloso Marcelo Bielsa, se disputará el duelo entre la “T” y la Academia de Merlo, mientras que en el estadio Ciudad de Caseros se llevarán a cabo los otros dos compromisos.