Cómo viene el mercado de pases de Temperley: qué le falta reforzar

Temperley sigue activo en el mercado de pases mientras el plantel profesional avanza en su puesta a punto y está en la búsqueda de dos futbolistas para completar el plantel con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional .

El Gasolero mantuvo una base importante del año pasado, también recuperó futbolistas que había estado a préstamo en la Liga Profesional, y a eso le agregó la llegada de cuatro refuerzos hasta el momento. Sin embargo, el entrenador Nicolás Domingo quiere más y va por dos jugadores en ataque para dar por finalizado el tema de las incorporaciones.

En este sentido, y de acuerdo a lo que le informaron a Diario La Unión , la dirigencia trabaja fuertemente en la incorporación de dos delanteros, con el objetivo de potenciar la faz ofensiva de cara a un campeonato siempre complicado como el de la Primera Nacional.

Con ese propósito, el club busca un centro-delantero para que compita con Facundo Krüger , quien regresó de su préstamo en Barracas Central y anotó dos goles en el primer amistoso de la pretemporada, y también va por un extremo para sumar competencia por las bandas.

El plantel de Temperley sigue con su puesta a punto.

Estos son los dos puestos que busca reforzar Temperley para completar el plantel y seguramente en los próximos días habrá novedades, ya que se avanzan en varias negociaciones para cumplir los deseos de Nico Domingo.

Uno de los nombres que están en el radar del Gasolero es el Marcos Echeverría, futbolista que pertenece a Banfield y que el año pasado jugó en Atlanta, donde fue uno de los destacados del equipo y cerró el 2025 con seis goles y cuatro asistencias.

Los que volvieron a Temperley

El Gasolero salió al mercado de pases sabiendo que no tenía muchos puestos a cubrir luego de sostener una base importante del equipo del año pasado y de recuperar varios futbolistas que había estado a préstamo en el 2025.

En esa lista se destacan los regresos de los laterales Lucas Angelini, que fue titular en el ascendido Estudiantes de Río Cuarto, y Pedro Souto, quien se coronó campeón de la Copa Argentina, pero también del delantero Facu Krüger, que jugó los últimos 18 meses en Barracas. También volvió el marcador central Oswaldo Pacheco, de gran año en Liniers en la Primera B.

Por eso, con estos nombres, Temperley fue por puestos claves y hasta el momento llegaron Santiago Flores (Independiente Rivadavia), Valentino Werro (Alvarado MDP), Gian Nardelli (Vinotinto FC, ECU) y Gerónimo Tomasetti.