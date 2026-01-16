La postura de la AFA con la televisación del ascenso y el cambio de fecha para el inicio de los torneos

El inicio del torneo de la Primera Nacional estaba pactado para el 7 de febrero y los derechos de televisación por los partidos están en boca de todos los hinchas del ascenso . La Asociación del Fútbol Argentino descartó a la plataforma AFA Play para ser la encargada de transmitir los cotejos. Esa idea todavía debe esperar.

Sin interesados y con el torneo a la vuelta de la esquina, la AFA decidió renovar el contrato con TyC Sports , aunque restan detalles para que se confirme oficialmente. Lo concreto es que habrá partidos por TV y streaming , la señal deportiva renovó su vínculo con la AFA y continuará llevando el certamen a todo el país.

El clásico. La última vez que Los Andes y Temperley se enfrentaron en el Gallardón y el Beranger

Como ocurre desde hace varias temporadas, TyC transmitirá por su señal principal algunos de los partidos más destacados de cada fecha , mientras que el resto de los encuentros estará disponible a través de TyC Play, su plataforma digital, que se ha convertido en una herramienta fundamental para ampliar el acceso y la cobertura del ascenso.

Asimismo, desde la Asociación del Fútbol Argentino comunicaron la reprogramación de la fecha de inicio para los campeonatos de la Primera Nacional y Primera B. El comienzo quedó fijado para el 14 de febrero para la segunda y tercera categoría del fútbol argentino, mientras que el 26 de febrero será el inicio de la Primera C. Todo sujeto a las últimas modificaciones con respecto a la televisación de los encuentros.

Todos estos cambios repercutirán en la planificación de la pretemporada de Los Andes y Temperley en la Primera Nacional, como también en Talleres de Escalada y Brown de Adrogué en la Primera B.

afa

¿Se evalúa la posibilidad de una sublicencia para los partidos del ascenso?

De todos modos, aún la AFA se encuentra negociando la chance de una sublicencia para el resto de las categorías del ascenso. Ahí es cuando surge la chance de que Dsports (DIRECTV), tenga la opción de contar con los derechos para la Primera B y C, además de algunos partidos del Torneo Federal.

Tal como sucedió en años anteriores, esto permitiría reforzar la difusión del torneo. En cambio, la alternativa de AFA Play quedó descartada semanas atrás. De esta manera, TyC Sports reafirma su compromiso histórico con el fútbol argentino y, especialmente, con las categorías de ascenso, garantizando pantalla, producción y alcance en un momento clave para la Primera Nacional, que podrá comenzar la temporada con certezas y presencia mediática asegurada.

Todo esto en el año del Mundial, lo cual es un dato no mejor, ya que TyC Sports seguirá transmitiendo los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Además, TyC Sports seguirá transmitiendo los partidos de la Copa Argentina, ya que el canal es el dueño de los derechos desde que se retomó el campeonato en el 2012.