Los Andes cede a dos de sus talentos a la Primera B

A días de iniciar la parte más dura de la pretemporada, Los Andes confirmó la salida de dos futbolistas que fueron cedidos a préstamo a un equipo de la Primera B y no formarán parte del plantel con miras al nuevo certamen de la Primera Nacional .

Ellos son el defensor Lucas Barrientos y el mediocampista ofensivo Axel Páez , quienes se incorporaron a Deportivo Merlo a préstamo por un año, de cara al próximo campeonato de la tercera categoría del fútbol argentino.

Muy esperado. Franco vuelve a Los Andes: el regreso de un histórico que supo ser campeón

Todo por un sueño. La historia de vida de Peter Grance, el nuevo refuerzo de Los Andes

Tanto Barrientos como Páez extendieron su vínculo con el Milrayitas hasta diciembre del 2027 (les quedaba un año más de contrato) previamente a marcharse a préstamo al Charro en este mercado de pases .

En el conjunto de la zona oeste del Gran Buenos Aires, los dos chicos formados en la cantera de Los Andes, que fueron parte del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2024, serán dirigidos por Néstor Ferraresi, quien tuvo un paso como futbolista y entrenador en el club de Lomas de Zamora.

Además, en el plantel, estarán acompañados por Guillermo Ojeda, otro de los talentos surgidos en el predio de Villa Albertina y que hace varios años defiende los colores de Deportivo Merlo, siendo uno de los referentes del plantel.

Dos promesas de Los Andes, en busca de minutos

Axel Páez, quien seguirá perteneciendo al Milrayitas hasta 2027, fue anunciado hace unos días como refuerzo del Charro, mientras que Lucas Barrientos, tras la confirmación oficial de Los Andes, fue presentado este viernes por su nuevo club.

axel paez los andes Axel Páez sumó siete partidos en la última temporada de la Primera Nacional.

Esta oportunidad les llegó a los dos luego de una temporada en la que no sumaron muchos minutos. Por eso, con la intensión de darle valor a su patrimonio, la dirigencia del Milrayitas decidió prestarlos para que arreglar continuidad y se afiancen como futbolistas profesionales.

En la última temporada de la Primera Nacional, Páez, que convirtió un gol en el agónico empate ante Racing, en Córdoba, disputó siete partidos en el año, sólo uno como titular (en la derrota ante Central por la Copa Argentina). Por su parte, Barrientos, que tiene un paso por la Selección Argentina Sub-20, también sumó siete encuentros, aunque en cuatro lo hizo como titular sumando en total 411 minutos en cancha.