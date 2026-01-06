Los Andes oficializó dos nuevos refuerzos en este mercado de pases

Julián Navas puso la firma y es nuevo refuerzo de Los Andes.

Los Andes volvió el lunes a los entrenamientos con miras al nuevo campeonato de la Primera Nacional y, de a poco, el nuevo plantel comienza a tomar forma, con la llegada, hasta el momento, de nueve refuerzos en este mercado de pases .

Los últimos en rubricar sus contratos y convertirse oficialmente en nuevos futbolistas del Milrayitas son el defensor Julián Navas , de último paso por Patronato , y el mediocampista Francisco Funes , que llega de Metropolitanos , de Venezuela.

Calienta motores. Quiénes son los dos nuevos refuerzos de Los Andes para la Primera Nacional

Siguen las firmas. Los Andes sumó un nuevo refuerzo para la Primera Nacional

Con estas dos nuevas incorporaciones, de a poco, Los Andes comienza acercarse a lo que había anticipado el mánager Ignacio Ruano en una entrevista con Diario La Unión , en la que había avisado que el elenco de Lomas de Zamora buscaría entre 11 y 12 refuerzos en este receso de verano.

El Mirlayitas, hasta el momento, contrató al arquero Javier Bustillos; los defensores Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto, Peter Grance y Julián Navas; los mediocampistas Juan Manuel Vázquez, Tomás Díaz y Francisco Funes; y al delantero Camilo Viganoni. A eso hay que sumarle las renovaciones de Brian Leizza, Sebastián López, Mauricio Asenjo, Gabriel Cañete, Facundo Echavarría y Matías Gómez, entre otros.

Los Andes, con las defensas altas

Una de prioridades para Leonardo Lemos era potenciar la faz defensiva del equipo. Y por eso, hasta el momento, es la zona que más reforzó. De los nueve refuerzos, cuatro fueron defensores. Y el último que se sumó a esa lista es Navas, que juega como lateral derecho y llega al Milrayitas tras jugar el último año en Patronato.

Embed - Julian Navas | Lateral Derecho - Right Back • 2025

Este defensor, de 32 años, cuenta con una importante carrera en la Primera Nacional, con 75 partidos y cuatro goles, pero también con un paso en la Liga Profesional: 56 encuentros y tres goles. Sus equipos fueron los siguientes: Independiente Rivadavia, Arsenal, Patronato, Central Córdoba y Colón.

En su último equipo, Patronato, disputó 21 encuentros, de los cuales fue titular en 13, sin convertir goles ni brindar asistencias.

Un viejo conocido de Leonardo Lemos

Francisco Funes, el último refuerzo de Los Andes, llega proveniente de Metropolitanos, de Venezuela, donde jugó la última temporada. Preveniente había jugado en Guillermo Brown, donde fue dirigido por Lemos.

Oriundo de Glew, este mediocampista central, de 24 años, realizó inferiores en Temperley y llegó a Reserva, pero no sumó minutos en el primer equipo. También pasó por Independiente de Chivilcoy.

funes

En el equipo de Puerto Madryn, y dirigido por Lemos, Funes jugó 10 partidos (siete como titular), con un gol y una asistencia. Tras la salida del actual DT del Milrayitas, tras la fecha diez, perdió continuidad: jugó 13 partidos (cinco como titular) de 28 encuentros.

En su último club, Metropolitanos, disputó 35 partidos, con dos goles y ninguna asistencia. Así, con estos antecedentes, llega a Los Andes para potenciar la zona media con miras al próxima temporada de la Primera Nacional.