Cuándo será el debut de Los Andes y Temperley en la Primera Nacional 2026

Los Andes debutará ante Almirante Brown en el Eduardo Gallardón. Temperley visitará a Tristán Suarez en Ezeiza en su estreno en la Primera Nacional.

La Primera Nacional ya tiene confirmada su agenda para lo que será la primera fecha del campeonato. Pactada para los primeros días de febrero, la novedad es que Los Andes y Temperley ya tienen definidos días y horarios para sus partidos iniciales en la segunda categoría de los campeonatos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con las zonas y el fixture ya sorteado por la AFA, el boceto de la primera fecha de la Primera Nacional 2026 ya quedó diagramado. La temporada 2026 de la segunda categoría del fútbol argentino se iniciará el viernes 6 de febrero con el encuentro entre Gimnnasia de Jujuy y Ferrocarril Mildland a las 21, mientras que a las 22 del mismo día Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Colegiales. De hecho, todo se extenderá hasta el martes 10 y luego se dará paso a la fecha 2 del torneo.

Cuándo serán los estrenos de Los Andes y Temperley El conjunto de Lomas de Zamora dirigido por Leonardo Lemos tendrá su debut en el campeonato el sábado 7 de febrero a las 17.45 en el Eduardo Gallardón ante Almirante Brown por la Zona A de la Primera Nacional. De esta manera, Los Andes volverá a disputar un partido oficial después de 4 meses, ya que el último encuentro fue ante All Boys en Floresta donde perdió por 3 a 0 en la última jornada del torneo.

Por su parte, Temperley debutará en el campeonato como visitante ante Tristán Suarez el martes 10 de febrero a las 20 en Ezeiza. Será el estreno de Nicolás Domingo como entrenador del Gasolero tras la salida de Rubén Darío Forestello como director técnico del equipo. El último partido oficial de Temperley fue el 11 de octubre de 2025 ante Gimnasia y Tiro de Salta, donde cayó por 2 a 0 y fue eliminado del reducido.

Días y horarios: Así se jugará la primera fecha de la Primera Nacional 2026 Zona A Sábado 7 de febrero – 17:00 |Acassuso vs Chaco For Ever Sábado 7 de febrero – 17:00 | San Miguel vs Central Norte de Salta Sábado 7 de febrero – 17:00 | Deportivo Morón vs Defensores de Belgrano Sábado 7 de febrero – 17:45 | Los Andes vs Almirante Brown Domingo 8 de febrero – 17:00 | San Telmo vs Ferro Domingo 8 de febrero – 17:00 | All Boys vs Mitre de Santiago del Estero Domingo 8 de febrero – 20:00 | Racing de Córdoba vs Estudiantes de Buenos Aires Domingo 8 de febrero – 20:00 | Godoy Cruz vs Ciudad Bolívar Domingo 8 de febrero – 20:00 | Colón de Santa Fe vs Deportivo Madryn Zona B Viernes 6 de febrero – 21:00 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Ferrocarril Midland Viernes 6 de febrero – 22:00 |Gimnasia y Tiro de Salta vs Colegiales Sábado 7 de febrero – 17:00 | Atlanta vs Quilmes Sábado 7 de febrero – 18:30 | Atlético Rafaela vs Almagro Sábado 7 de febrero – 20:00 | San Martín de Tucumán vs Patronato Domingo 8 de febrero – 17:00 |Chacarita Juniors vs San Martín de San Juan Domingo 8 de febrero – 17:00 | Güemes vs Nueva Chicago Martes 10 de febrero – 18:00 | Agropecuario vs Deportivo Maipú Martes 10 de febrero – 20:00 | Tristán Suárez vs Temperley

Compartí esta nota en redes sociales:







