Luis López rompió el silencio tras su salida de Temperley: "Me apagaron el sueño"

Luego de que le comunicaran que no formaría parte del próximo plantel, el delantero Luis López rompió el silencio y habló por primera vez sobre su salida de Temperley , el club del cual es hincha y en el que se quería retirar de la actividad profesional.

En una entrevista que le concedió al canal de You Tube “Soy Gasolero”, el Animal contó su versión de los hechos y se mostró muy dolido por la postura que tomó la dirigencia de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional . “Yo me quería retirar con la camiseta de Temperley y me apagaron el sueño”, remarcó, con los ojos llenos de lágrimas.

El delantero señaló que su “sueño” era ponerle punto final a su carrera con la camiseta celeste, teniendo su último partido en el estadio Alfredo Beranger , después de 289 partidos vistiendo esa camiseta y con 73 goles convertidos, siendo el quinto futbolista con más goles en la historia del club .

“No me merecía irme así, merecía mucho más, por lo menos tener el partido de despida con mi gente. Y los dirigentes del club me cerraron las puertas”, señaló.

En esa línea, agregó: “Mi sueño era retirarme con la camiseta de Temperley, tener mi último partido con mi gente, en el club del cual soy hincha y el que me dio todo. Y este sueño me lo apagaron. Siento que me cortaron las alas y me rompieron las piernas”

Luis López quería cerrar su carrera en el clásico entre Temperley y Los Andes

En el momento que comenzó a circular la posibilidad de que el clásico del sur se volvería a jugar, el "Animal" López tomó la decisión de elegir en qué partido se quería retirar del fútbol profesional: el clásico ante el Milrayitas.

“Mi intención era retirarme en el partido ante Los Andes en el estadio Beranger y con nuestra gente”, comentó. Y sobre esta cuestión, aclaró: “Yo tenía pensado hacer un contrato por un año porque no se sabía cuándo se iba a jugar ese partido, pero iba a ser ese, sea en la fecha 3, 7 o cuando sea, y lo iba aclarar en el contrato. Hubiese sido la frutilla de postre a mi carrera”.

“Lo que yo quería que me regalen los dirigentes, y creo que me lo merecía, era elegir el partido en el que me quería retirar. Y no me dieron esa posibilidad. Nunca bajaron con una propuesta. Nunca imaginé que me corten las alas de esta manera, de forma muy cruda”, continuó.

El problema con la dirigencia de Temperley

En medio de la entrevista, Luis López recordó cómo fueron las semanas posteriores a la eliminación ante Gimnasia y Tiro, de Salta, y remarcó que en esos días no conversó con ningún dirigente, aunque aclaró que sí lo hizo con Federico Crivelli, excompañero suyo y actual manager deportivo del club.

Luis López destacó lo hecho por Temperley ante Defensores de Belgrano. Luis López deja Temperley tras 289 partidos y 73 goles.

En ese sentido, López comentó que, en la charla que mantuvo con Crivelli, le comunicó su intención de retirarse en 2026 con la camiseta de Temperley. “Lo único que le pedí es poder elegir el partido en el que me quería retirar. Nunca se habló de dinero, es más este contrato lo iba arreglar yo, sin representantes de por medio, con la idea de firmar por un año porque todavía no estaba el fixture”, subrayó.

Por eso, cuando llegó el momento de la reunión con la cúpula de sub-comisión del fútbol, el experimentado delantero no imaginaba que ese encuentro iba a terminar con su salida definitiva del club de sus amores.

“La palabra de Jorge Colás fue justa y cruda, diciéndome que no estaba en el proyecto y que no iba a seguir el año que viene. En ese momento se me derrumbó todo. No me salían las palabras. Lo único que les pude decir es si ellos estaban convencidos de que ésta era la manera en la que me tenía que ir del club. Y en ese momento, lo que esperaba es que algunas de esas tres personas que estaban en la reunión se levante y me abrace, por lo menos, y eso no pasó”.