Otra vez en casa.

Lucas Angelini regresa a Temperley tras su paso por Estudiantes de Río Cuarto

El club cordobés no hizo uso de la opción de compra y el defensor debe volver al Celeste, en el que es prioridad para el DT en la nueva Primera Nacional.

Lucas Angelini volverá a Temperley.

El defensor Lucas Angelini finalizó su contrato con Estudiantes de Río Cuarto y a partir de enero se sumará a la pretemporada de Temperley, club dueño de su pase, con la mira puesta en la próxima temporada de la Primera Nacional.

Sin embargo, el club cordobés decidió no hacer uso de la opción de compra que estaba estipulada en su contrato y por este motivo el lateral izquierdo deberá regresar al Celeste, ya que tiene vínculo vigente hasta diciembre del 2026.

¿Se queda en Temperley?

La buena campaña que realizó con Estudiantes de Río Cuarto podría abrirle nuevas ofertas de trabajo en este mercado de pases, pero la idea que tiene en el Gasolero es diferente.

Nicolas Domingo
El nuevo DT de Temperley lo quiere a Angelini.

Más allá de las propuestas que puedan aparecer en las próximas semanas, el entrenador Nicolás Domingo tiene una posición tomada sobre este tema y quiere que Angelini se quede en el club para formar parte del nuevo plantel.

Por lo pronto, el defensor deberá presentarse el 2 de enero, el día elegido para iniciar la pretemporada con miras a la próxima temporada, teniendo en cuenta que volvió a ser futbolista del Celeste luego de finalizar su vínculo con Estudiantes de Río Cuarto.

Los números de Lucas Angelini

En la última temporada de la Primera Nacional, el lateral izquierdo se erigió como uno de los futbolistas destacados de Estudiantes de Río Cuarto, que fue uno de los dos ascendidos a la Liga Profesional.

Si bien al principio Angelini no era considerado la primera opción en su puesto, cuando agarró la titularidad, no la soltó más. Y los números con claros. En los primeros 12 partidos, fue titular en apenas, pero todo cambió a partir de la fecha 13, ya que después fue de la partida en 26 de los últimos 29 encuentros.

O sea, en números, el defensor que pertenece a Temperley sumó 27 partidos como titular, con un total de 2.523 minutos en cancha, un gol y una asistencia.

