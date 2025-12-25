El clásico entre Los Andes y Temperley, un cruce especial para Facundo Villarreal

El clásico entre Los Andes y Temperley se volverá a jugar después de siete años y desde su confirmación se comenzó a vivir de manera especial. En ambos lados lo consideran un partido especial y nuevamente será uno de los encuentros atrayentes de la próxima temporada de la Primera Nacional .

El anuncio que se dio a conocer en el sorteo realizado el lunes en el predio de la AFA trajo felicidad en las calles de Lomas de Zamora y Turdera , pero particularmente en un jugador de Los Andes: Facundo Villarreal. El joven delantero sueña con este partido desde que pisó por primera vez el estadio Eduardo Gallardón y por eso lo espera con mucha expectativa.

“La verdad que será un partido especial para mí y me encantaría poder jugarlo, ya que es algo que siempre soñé. Desde que llegué al club, me imaginé jugar este encuentro y en esta temporada me tocará, así que lo voy a disfrutar muchísimo”, comentó en diálogo con Diario La Unión .

Villarreal tiene una historia particular . Con apenas 13 años, dejó su casa en la localidad chaqueña Presidencia Roque Sáenz Peña y se vino a vivir a Buenos Aires en busca de su sueño. Y ese objetivo comenzó a tomar forma en el Milrayitas , la que se convirtió en su nueva casa.

De a poco, fue conociendo el club y conociendo su rica historia, pero el día que se enamoró de los colores fue cuando pisó por primera vez el estadio. Y ese partido fue, justamente, ante Temperley en el último clásico jugado hasta el momento, donde Los Andes contó con el aliento de alrededor de 30.000 hinchas y ganó con un gol de Matías Linas.

Los Andes vs. Temperley El último partido entre Los Andes y Temperley fue en 2019.

“Ese día quedé impactado por lo que era el club y la verdad que salí de la cancha sabiendo que quería jugar un clásico vistiendo esta camiseta. Y el año que viene lo voy a cumplir, así que estoy muy feliz”, comentó el joven delantero de Chaco.

Y en esa línea, agregó: “Desde ese día, uno de los objetivos que me puse es poder jugar el clásico en nuestra cancha y ahora lo voy a cumplir. Por eso, será un partido especial. Ojalá me toque jugar, pero más allá de eso lo vivo de manera particular porque, a seis años de haber llegado al club desde mi pueblo, es una muestra del recorrido que hice en este tiempo. Si me toca, lo jugaré a muerte”.

Los grandes objetivos de Los Andes

Además de lo que significa el clásico, Los Andes quiere mejorar lo hecho en el último torneo y se propuso un ambicioso desafío con miras a la nueva temporada de la Primera Nacional. Y Villarreal lo tienen en claro. “Los Andes, por historia y por su grandeza, se merece jugar el Reducido y pelear el campeonato. Y es el objetivo que buscaremos cumplir”, remarcó, claro y contundente.

El joven delantero, quien tiene contrato hasta fines de 2026 y tiene avanzadas las conversaciones para extender su contrato con el club, se mostró muy optimista de cara a lo que viene y concluyó: “El plantel está muy comprometido, tenemos en claro lo que queremos para el año que viene, y creo que estamos preparados para dar el salto. Se mantuvo una base importante del último plantel y los refuerzos que vayan llegando se acoplarán al objetivo que tenemos”.