El clásico entre Los Andes y Temperley, un cruce especial para Facundo Villarreal

Villarreal ya palpita el clásico entre Los Andes y Temperley.
Club Los Andes.
El clásico entreLos Andes y Temperley se volverá a jugar después de siete años y desde su confirmación se comenzó a vivir de manera especial. En ambos lados lo consideran un partido especial y nuevamente será uno de los encuentros atrayentes de la próxima temporada de la Primera Nacional.
“La verdad que será un partido especial para mí y me encantaría poder jugarlo, ya que es algo que siempre soñé. Desde que llegué al club, me imaginé jugar este encuentro y en esta temporada me tocará, así que lo voy a disfrutar muchísimo”, comentó en diálogo con Diario La Unión.
En Los Andes ya palpitan el clásico con Temperley
Villarreal tiene una historia particular. Con apenas 13 años, dejó su casa en la localidad chaqueña Presidencia Roque Sáenz Peña y se vino a vivir a Buenos Aires en busca de su sueño. Y ese objetivo comenzó a tomar forma en el Milrayitas, la que se convirtió en su nueva casa.
De a poco, fue conociendo el club y conociendo su rica historia, pero el día que se enamoró de los colores fue cuando pisó por primera vez el estadio. Y ese partido fue, justamente, ante Temperley en el último clásico jugado hasta el momento, donde Los Andes contó con el aliento de alrededor de 30.000 hinchas y ganó con un gol de Matías Linas.
“Ese día quedé impactado por lo que era el club y la verdad que salí de la cancha sabiendo que quería jugar un clásico vistiendo esta camiseta. Y el año que viene lo voy a cumplir, así que estoy muy feliz”, comentó el joven delantero de Chaco.
Y en esa línea, agregó: “Desde ese día, uno de los objetivos que me puse es poder jugar el clásico en nuestra cancha y ahora lo voy a cumplir. Por eso, será un partido especial. Ojalá me toque jugar, pero más allá de eso lo vivo de manera particular porque, a seis años de haber llegado al club desde mi pueblo, es una muestra del recorrido que hice en este tiempo. Si me toca, lo jugaré a muerte”.
Los grandes objetivos de Los Andes
Además de lo que significa el clásico, Los Andes quiere mejorar lo hecho en el último torneo y se propuso un ambicioso desafío con miras a la nueva temporada de la Primera Nacional. Y Villarreal lo tienen en claro. “Los Andes, por historia y por su grandeza, se merece jugar el Reducido y pelear el campeonato. Y es el objetivo que buscaremos cumplir”, remarcó, claro y contundente.
El joven delantero, quien tiene contrato hasta fines de 2026 y tiene avanzadas las conversaciones para extender su contrato con el club, se mostró muy optimista de cara a lo que viene y concluyó: “El plantel está muy comprometido, tenemos en claro lo que queremos para el año que viene, y creo que estamos preparados para dar el salto. Se mantuvo una base importante del último plantel y los refuerzos que vayan llegando se acoplarán al objetivo que tenemos”.