sábado 20 de diciembre de 2025
Escribinos
20 de diciembre de 2025
Refuerza el medio.

Así juega Juan Manuel Vázquez, el primer refuerzo de Los Andes

El Milrayitas anunció este sábado la llegada de "El Mudo" Vázquez y dio el puntapié inicial en este mercado de pases con miras a la próxima Primera Nacional.

Juan Manuel Vázquez puso la firma y es el primer refuerzo de Los Andes.

Juan Manuel Vázquez puso la firma y es el primer refuerzo de Los Andes.

Los Andes cerró a su primera incorporación pensando en la próxima temporada de la Primera Nacional. Se trata del mediocampista Juan Manuel Vázquez, quien llega proveniente de Almirante y el lunes 5 arrancará la pretemporada en el equipo que dirige Leonardo Lemos.

“El Mudo” Vázquez, de un importante recorrido en el fútbol de ascenso y con dos pasos en la elite del fútbol argentino, fue oficializó este sábado como refuerzo del Milrayitas a través de las cuentas en las redes sociales del club.

Lee además
Tomás Sives tuvo 11 presencias con la camiseta de Los Andes.
Poco rodaje.

Tomás Sives, la cuarta baja oficial anunciada por Los Andes

Matías Gómez sigue una temporada más en Los Andes.
Cerrado.

Los Andes se aseguró a Matías Gómez otra temporada más

Este mediocampista, de 31 años, se desempeña como volante central y además puede hacerlo como enganche, como así también recostado por la derecha, y es un futbolista de buena técnica. De esta manera, Lemos suma una importante variante para el mediocampo de su equipo.

Buen pie y experiencia: la virtudes del nuevo jugador de Los Andes

A lo largo de su carrera, Vázquez defendió los colores de All Boys, Aldosivi, Barracas Central, Independiente Rivadavia y Almirante Brown en el país, mientras que en el exterior jugó en Correcaminos de México, Deportivo Pasto de Colombia, Coquimbo de Chile y Luqueño de Paraguay.

Embed - Juan Manuel Vazquez #10 // Volante Ofensivo - Ofensive Mid // Barracas Central 2021

Entre sus mayores logros, se destaca el ascenso que logró con el Guapo a la máxima categoría del fútbol argentino, siendo una pieza importante del equipo de Rodolfo De Paoli: disputó 36 partidos (29 como titular). Y en este equipo, además, tuvo su primer paso en la Liga Profesional.

El otro equipo que le permitió jugar en la máxima categoría fue Independiente Rivadavia, donde disputó 12 partidos y anotó un golazo desde afuera del área ante Gimnasia de La Plata.

Embed - ¿El mejor de la fecha? El GOLAZO de Juan Manuel Vázquez para #IndependienteRivadavia ante #Gimnasia

Los números del "Mudo" Vázquez

Juan Manuel Vázquez acumula -de acuerdo a los registros de la página Transfermarkt- un total de 195 partidos, con 11 goles y nueve asistencias, con experiencia en varias ligas importantes a nivel local como continental.

Sus mejores números fueron en la Primera Nacional, que es –justamente- en la que más jugó, ya que hasta el momento suma 117 partidos, siete goles y seis asistencias. En Primera División, en tanto, disputó 36 encuentros, con dos goles y una asistencia.

vazquez-plaini-los-andes
Juan Manuel Vázquez ya es oficialmente jugador de Los Andes.

Juan Manuel Vázquez ya es oficialmente jugador de Los Andes.

Con el arribo de Vázquez, quien este sábado firmó su contrato por doce meses, el elenco de Lomas de Zamora dio el puntapié inicial en el mercado de pases, en el que buscará sumar alrededor de 12 refuerzos para potenciar el plantel que sostuvo, con la ilusión de pelear arriba en nuevo campeonato de la Primera Nacional.

Temas
Seguí leyendo

Tomás Sives, la cuarta baja oficial anunciada por Los Andes

Los Andes se aseguró a Matías Gómez otra temporada más

Francisco Marco dejó Los Andes y pasó a otro rival de la categoría

Los Andes renovó con Brian Leizza y ahora pensará en los refuerzos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Andes se prepara para la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Calientan motores.

Días claves en el mercado de pases de Los Andes: ¿llegan los primeros refuerzos?

Las más leídas

Te Puede Interesar

El hombre conocido como Pirulo está detenido por el crimen en Villa Fiorito.
Está preso.

Crimen en Fiorito: la estrategia desde la cárcel del hombre detenido por matar a su vecino