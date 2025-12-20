Así juega Juan Manuel Vázquez, el primer refuerzo de Los Andes

Juan Manuel Vázquez puso la firma y es el primer refuerzo de Los Andes.

Los Andes cerró a su primera incorporación pensando en la próxima temporada de la Primera Nacional . Se trata del mediocampista Juan Manuel Vázquez, quien llega proveniente de Almirante y el lunes 5 arrancará la pretemporada en el equipo que dirige Leonardo Lemos .

“El Mudo” Vázquez , de un importante recorrido en el fútbol de ascenso y con dos pasos en la elite del fútbol argentino, fue oficializó este sábado como refuerzo del Milrayitas a través de las cuentas en las redes sociales del club.

Cerrado. Los Andes se aseguró a Matías Gómez otra temporada más

Este mediocampista, de 31 años, se desempeña como volante central y además puede hacerlo como enganche, como así también recostado por la derecha, y es un futbolista de buena técnica. De esta manera, Lemos suma una importante variante para el mediocampo de su equipo.

A lo largo de su carrera, Vázquez defendió los colores de All Boys, Aldosivi, Barracas Central, Independiente Rivadavia y Almirante Brown en el país, mientras que en el exterior jugó en Correcaminos de México, Deportivo Pasto de Colombia, Coquimbo de Chile y Luqueño de Paraguay.

Embed - Juan Manuel Vazquez #10 // Volante Ofensivo - Ofensive Mid // Barracas Central 2021

Entre sus mayores logros, se destaca el ascenso que logró con el Guapo a la máxima categoría del fútbol argentino, siendo una pieza importante del equipo de Rodolfo De Paoli: disputó 36 partidos (29 como titular). Y en este equipo, además, tuvo su primer paso en la Liga Profesional.

El otro equipo que le permitió jugar en la máxima categoría fue Independiente Rivadavia, donde disputó 12 partidos y anotó un golazo desde afuera del área ante Gimnasia de La Plata.

Embed - ¿El mejor de la fecha? El GOLAZO de Juan Manuel Vázquez para #IndependienteRivadavia ante #Gimnasia

Los números del "Mudo" Vázquez

Juan Manuel Vázquez acumula -de acuerdo a los registros de la página Transfermarkt- un total de 195 partidos, con 11 goles y nueve asistencias, con experiencia en varias ligas importantes a nivel local como continental.

Sus mejores números fueron en la Primera Nacional, que es –justamente- en la que más jugó, ya que hasta el momento suma 117 partidos, siete goles y seis asistencias. En Primera División, en tanto, disputó 36 encuentros, con dos goles y una asistencia.

vazquez-plaini-los-andes Juan Manuel Vázquez ya es oficialmente jugador de Los Andes. Club Los Andes.

Con el arribo de Vázquez, quien este sábado firmó su contrato por doce meses, el elenco de Lomas de Zamora dio el puntapié inicial en el mercado de pases, en el que buscará sumar alrededor de 12 refuerzos para potenciar el plantel que sostuvo, con la ilusión de pelear arriba en nuevo campeonato de la Primera Nacional.