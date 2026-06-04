Un vecino de Santa Marta salió en bicicleta para hacer un tramite y desapareció

Juan Chavez está desaparecido desde el pasado martes.

Juan Alberto Chávez , de 67 años, es un vecino del barrio de Santa Marta que está desaparecido desde el martes, cuando salió en su bicicleta para hacer un trámite y no volvió. Temen que esté perdido.

"Él tiene problemas de memoria, así que suponemos que no recuerda", contó un pariente cercano a La Unión . "No tiene nada diagnosticado, pero en este último tiempo no recordaba algunas cosas y se empezaba a olvidar", remarcó.

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Según la información difundida, el hombre se fue un bici a hacer un trámite sobre Avenida Hipólito Yrigoyen, en Banfield , pero nunca volvió a su domicilio.

"Ayer pasaron y lo vieron por Fiorito . Esa es la última vez", señalaron en referencia al último dato conocido sobre el paradero de Chávez. Según esta última referencia, habría sido visto en las inmediaciones de las calles San Martín y Plumeriyo.

Desaparecido

Información sobre el desaparecido

Ante la falta de noticias, la familia solicita colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación o movimientos recientes.

"Está vestido así como se ve en la imagen que esta sentado. Tenía camperon negro Adidas, y andaba en una playera azul", precisaron sus familiares.

Para comunicarse y brindar datos, se encuentra disponible el teléfono: 117237-6080.