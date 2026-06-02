Desesperada búsqueda: tiene 75 años, viajó a Lomas de Zamora y le perdieron el rastro

La zona sur del Conurbano está en alerta por Juan , un hombre de 75 años que tiene problemas psicológicos y se perdió mientras viajaba desde Guernica hacia Lomas de Zamora . Lleva tres días desaparecido .

Según comentaron desde su entorno, Juan salió de Guernica el sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana. Viajaba hacia la localidad de Villa Centenario , en Lomas. Aseguran que hacía ese viaje habitualmente. Pero nunca llegó a destino.

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Desde ese momento se le perdió el rastro a Juan. No tienen manera de ubicarlo y nadie exactamente en qué parte del recorrido se desvió ni por qué motivo.

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La gran preocupación de la familia es que Juan sufre de problemas psicológicos. “Tiene un leve retraso madurativo”, explicaron desde su entorno. Temen que pueda estar desorientado y que no sepa explicar de dónde es.

La última vez que lo vieron, Juan vestía un buzo azul, un jean negro, zapatillas negras y una campera de abrigo color bordó y blanca.

Por cualquier información que permita dar con Juan, llamar de inmediato al 911 o comunicarse al 1161581413.