Desesperada búsqueda: tiene 75 años, viajó a Lomas de Zamora y le perdieron el rastro

La zona sur del Conurbano está en alerta por Juan, un hombre de 75 años que tiene problemas psicológicos y se perdió mientras viajaba desde Guernica hacia Lomas de Zamora. Lleva tres días desaparecido.
Viajaba desde Guernica hacia Lomas, pero nunca llegó. Tiene un leve retraso madurativo. Está desaparecido desde el sábado.
La zona sur del Conurbano está en alerta por Juan, un hombre de 75 años que tiene problemas psicológicos y se perdió mientras viajaba desde Guernica hacia Lomas de Zamora. Lleva tres días desaparecido.
Según comentaron desde su entorno, Juan salió de Guernica el sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana. Viajaba hacia la localidad de Villa Centenario, en Lomas. Aseguran que hacía ese viaje habitualmente. Pero nunca llegó a destino.
Desde ese momento se le perdió el rastro a Juan. No tienen manera de ubicarlo y nadie exactamente en qué parte del recorrido se desvió ni por qué motivo.
La gran preocupación de la familia es que Juan sufre de problemas psicológicos. “Tiene un leve retraso madurativo”, explicaron desde su entorno. Temen que pueda estar desorientado y que no sepa explicar de dónde es.
La última vez que lo vieron, Juan vestía un buzo azul, un jean negro, zapatillas negras y una campera de abrigo color bordó y blanca.
Por cualquier información que permita dar con Juan, llamar de inmediato al 911 o comunicarse al 1161581413.