La Secundaria Nº50 de Villa Centenario tiene nuevo nombre, relacionado a Malvinas

El acto estuvo atravesado por la emoción y por los valores de identidad y compromiso con la historia argentina.

Una emotiva jornada se vivió en la Escuela Secundaria Nº50 de Centenario . Con la presencia del intendente de Lomas de Zamora , Federico Otermín , y toda la comunidad educativa, se realizó el acto de imposición del nombre “María Sáenz de Vernet” , el cual fue elegido de manera democrática en el último tramo de 2025.

Luis Vianello , que actualmente ocupa el rol de director de la institución , se mostró orgulloso de haber podido lograr uno de los objetivos que se propuso desde que asumió la dirección como suplente, aquel 28 de marzo de 2025: la elección y colocación de un nombre que le dé una identidad a la escuela.

“Al observar que la escuela aún no tenía nombre y que era llamada por su número, consideré necesario que se lleve a cabo el proceso y efectiva elección de un nombre. El propósito fue que la institución tenga una identidad propia”, le dijo Luis al Diario La Unión .

Tras una recopilación de información, en septiembre de ese año se comenzó con una preselección de nombres y la votación de forma virtual, de la cual participó toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº50. “Algunos nombres ya se habían propuesto hace aproximadamente tres años, pero no se llegó a la resolución por temas administrativos. Almirante Irizar, Malvinas Argentinas, Aimé Paimé, Luis Vernet, María Sáez de Vernet y Roberto Fontanarrosa fueron los posibles nombres, aunque el último debió descartarse ya que lo posee otra escuela”, acotó Vianello.

El proceso de preselección culminó arrojando a los tres más votados (Malvinas Argentinas, María Sáez de Vernet y Aimé Paimé) y, tras las campañas correspondientes, se hizo la votación final en urnas y con boleta única. El 22 de octubre del año pasado se determinó que la Escuela Secundaria Nº50 sea bautizada como “María Sáenz de Vernet”.

f93179b3-cfa1-48b0-8dc8-e9a4df23b6df Luis (derecha), quien ocupa el rol de director, logró uno de sus propósitos como autoridad de la institución educativa.

El 22 de octubre del año pasado se determinó que la Escuela Secundaria Nº50 sea bautizada como “María Sáenz de Vernet”.

María Sáez Pérez de Vernet fue la esposa de Luis Vernet, primer comandante político y militar de las Islas Malvinas, como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata (actual Argentina). Hasta estos días se conserva en el Archivo General de la Nación el “Diario de 1829 en Malvinas”, un escrito que confeccionó la propia María en su estadía en Puerto Soledad. En sus páginas cuenta sus impresiones, los primeros pasos de su hija Sofía, el embarazo y el nacimiento de Matilde, sus amistades y el día a día del asentamiento argentino. Debido a sus escritos se la considera como la “cronista de la soberanía argentina en las Malvinas”.

“Consideramos que este nombre representa la identidad y los valores de nuestra escuela. Sus valores de lucha y entrega por una causa, son el emblema de la escuela, así como el respeto, la empatía y el trabajo colaborativo, valores que observé desde el primer día que tomé el cargo. Es una escuela hermosa, donde los problemas los resolvemos entre todos”, expresó Luis.

Consideramos que este nombre representa la identidad y los valores de nuestra escuela. Sus valores de lucha y entrega por una causa, son el emblema de la escuela, así como el respeto, la empatía y el trabajo colaborativo, valores que observé desde el primer día que tomé el cargo. Es una escuela hermosa, donde los problemas los resolvemos entre todos Consideramos que este nombre representa la identidad y los valores de nuestra escuela. Sus valores de lucha y entrega por una causa, son el emblema de la escuela, así como el respeto, la empatía y el trabajo colaborativo, valores que observé desde el primer día que tomé el cargo. Es una escuela hermosa, donde los problemas los resolvemos entre todos

Recién la semana pasada se pudo llevar a cabo el acto en el que se celebró el nombre de la escuela. El intendente Federico Otermín estuvo presente en la jornada y hasta se tomó el tiempo de expresar, en emotivas palabras, la importancia que significa llevar un nombre y, sobre todo, haberlo elegido de manera democrática.

73ae1292-6eac-4bf9-8f1c-2998a8c61f0d Los alumnos, presentes en el acto de imposición del nombre de la Escuela Nº50 de Centenario.

Después, la máxima autoridad del distrito expresó sus sensaciones en su cuenta oficial de Instagram: “Elegir un nombre habla de quiénes queremos ser y qué valores queremos que nos representen. Que esta escuela lleve el nombre de María Sáenz de Vernet significa que Malvinas es parte viva de nuestra identidad nacional que se defiende también dando a conocer nuestra historia”.