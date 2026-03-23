Fusionan el tejido con la salud emocional en un curso gratuito en Lomas

Con la atención puesta en gestionar las emociones a través de una actividad gratuita y terapéutica es que en la Asociación Civil Asoma Ocho de Marzo, ubicada en Centenario , Lomas lanzaron un programa especial donde las mujeres no sólo van a aprender a tejer a crochet, también a crear un espacio dedicado a ellas mismas.

"Somos uno de los puntos de género en Lomas y siempre estamos atentos a brindar actividades que cuenten con un plus para que nuestras vecinas entiendan que a través de la conexión con un grupo social se puede generar un lindo trabajo en comunidad", comentó Miriam Pedemonti que es la responsable de Asoma Ocho de Marzo Centenario hace casi tres décadas.

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El taller de nivel inicial de crochet apunta a tratar en cada encuentro distintas temáticas y aristas que van más allá del aprendizaje del tejido. "Se va a trabajar mucho en lo que es el efecto terapéutico y los que quieran sumarse pueden hacerlo a partir del martes 31 de marzo a las 10 de la mañana en La Haya 843, Centenario", invitó Pedemonti.

Las mujeres que asistan a este taller se van a encontrar no sólo tejiendo, sino también van a reciclar, identificarse con el otro y entender sus emociones.

Se va a trabajar en la recuperación de prendas, poder brindarles una segunda oportunidad, por eso se va a pedir que lleven algún tipo de indumentaria en desuso, pero que se pueda destejer y de esta manera se podrá hacer una nueva creación con algo que ya no se usa.

"Nosotros le vamos a dar los materiales, se trata de un taller gratuito y vamos a conseguir las lanas a través de las prendas viejas o si alguien tiene ovillos para donar", compartió Pedemonti, y agregó que "tejer a crochet no solo es arte y creatividad, también es una ayuda para relajar la mente".

Que cada una de las tejedoras también sepan que esa actividad es un escape mental para gestionar las emociones de otra forma, también es parte del objetivo porque gracias a ello van a disminuir el estrés y generar bienestar mental.

"Es una buena oportunidad para aprender aprender, compartir y regalarle calma a nuestro cerebro", aseguraron y resaltaron que además fortalecer la socialización es importante en todas las etapas de la vida. Poder comunicarse con otras personas que no sean del entorno cotidiano, fomenta la convivencia en comunidad.

Desde que se fundó la Asociación Civil Asoma Ocho de Marzo para sostener, contener y brindar un lugar a las mujeres siempre se pensó en buscar oportunidades para ellas. Fomentar la autoestima es uno de los grandes pilares de la institución que creció año a año a través de las capacitaciones y las opciones de oficios que fomentan la actividad laboral.

"Cada opción es importante para que cada una de las mujeres entiendan que ellas mismas pueden salir adelante, cuando se encuentran con un objetivo cumplido, con una creación hecha con sus propias manos es una forma de generar autoestima para que se fortalezcan y este taller es un hermoso puntapié para eso", aseguró la fundadora de Asoma.