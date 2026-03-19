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19 de marzo de 2026
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La vecina de Lomas de Zamora que cumplió 90 años y reveló su secreto: "Hay que estar con..."

Nacida en Lomas, María Angélica Rago hoy cumple 90 años y lo festeja con su familia que siempre fue su pilar y su impulso para seguir adelante.

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Con un semblante digno de una jovencita y una sonrisa que ilumina a sus seres queridos, la vecina de Lomas de Zamora que vive y nació aquí, María Angélica Rago contó en su cumpleaños número 90 que es hoy, su secreto y reveló: "Hay que estar con la familia, amar la vida, las plantas y los animales".

Su hija Gladys Tisera contó a La Unión que su mamá siempre ha sido un ejemplo: "Ella siempre fue ama de casa y se dedicó a su familia. Desde temprana edad se dedicó a la artesanía. Fue especialista en flores, fue florista y lo que ella hacía eran arreglos de exportación. La eligieron especialmente para hacer ese trabajo porque era muy buena".

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Todo lo que ganaba en ese primer trabajo era para ayudar en su casa a sus padres. "Gran lectora, habilidosa, muy amorosa con sus padres, fue en uno de los bailes de Lomas donde conoció a mi papá", contó Gladys.

Angélica que hoy festeja su cumple, tuvo dos hijos: Gladys y Agustín Tisera. Tiene dos nietos: Paloma y Marcos por parte de su hijo y no tiene bisnietos, todavía.

Una vida llena de buenas acciones y muy arraigada a Lomas de Zamora

Coqueta como pocas, pulcra, optimista y muy divertida, Angélica recordó cuando recorría el barrio: "Siempre viví cerca del centro de Lomas por lo que lo he recorrido bastante. Iba a comprar el diario La Unión y visitaba el Café París y compraba la pizza en Las Carabelas para compartir con mi familia".

Sobre la relación con su marido, su hija Gladys contó una linda anécdota: "Se puso de novio con mi papá y él estudiaba en la UBA para ser contador público, mi mamá de premio ante un parcial aprobado le preparaba un bizcochuelo o le regalaba un par de medias".

Aunque ahora su movilidad no la deja pasear como antes, en cada recuerdo está alguna calle de su Lomas natal. "Con andador o bastón, ella igual salía y todo el barrio la conoce porque toda su vida transcurrió en la zona, cambió de barrio algunas veces, pero no fue más de salir de Lomas Este para mudarse a Lomas Oeste", destacó su hija que hoy tiene 64 años, pero fue docente y hasta directora: "Recuerdo que cuando buscaba trabajo me iba hasta el diario La Unión para leer los clasificados", agregó Gladys sobre la historia que a madre e hija las unen con Lomas.

90 años
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Muy dedicada a su salud, Angélica contó que leía libros de medicina y siempre hizo lo que le indicaban los médicos, pero los achaques de la edad le afectaron su cadera, pero ella sigue viviendo en la casa que eligió. Sus hijos siempre están allí para ayudarla en lo que necesita porque su deseo siempre fue estar en su hogar y ellos lo cumplen.

Sobre el festejo de hoy, contaron que será íntimo, con una rica torta y rodeada de su familia que es a quienes le dedicó su vida entera.

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