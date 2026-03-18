miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Increíble.

El robo de un auto en Lomas de Zamora desató una insólita confusión y deberán indemnizar a una mujer

La Policía le secuestró el vehículo porque figuraba como robado en Lomas, por una falla en el sistema. Ella presentó una demanda por daños y perjuicios.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

El robo de un auto en Lomas de Zamora desencadenó un terrible error administrativo que terminó perjudicando a una mujer. Le secuestraron el auto por error, la imputaron por encubrimiento y le devolvieron el vehículo en malas condiciones. Ahora deberán indemnizarla.

Todo empezó en diciembre de 2020. La mujer tuvo un accidente en Mar del Plata mientras manejaba un Fiat Uno que había comprado meses antes. Cuando llegó la Policía, empezaron los problemas.

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Los uniformados chequearon los datos del auto y le dijeron que había sido robado en Lomas en enero de 2020. El sistema mostraba un pedido de secuestro activo por parte de la Fiscalía N°7 de Lomas de Zamora. En consecuencia, le retiraron el vehículo, la llevaron a la comisaría y la imputaron por encubrimiento.

Un error en el sistema tras el robo

MÓVIL DE LA POLICÍA BONAERENSE.
La Policía secuestró el auto por un robo en Lomas de Zamora, pero todo era un error.

La Policía secuestró el auto por un robo en Lomas de Zamora, pero todo era un error.

Al hacer su descargo, la mujer aseguró que era inocente y que la denuncia por el robo en Lomas había quedado sin efecto, ya que la dueña anterior recuperó el coche poco después del asalto. El problema es que el pedido de secuestro seguía activo en la base de datos de la Policía.

Cuatro meses después, en abril de 2021, la conductora pudo recuperar el Fiat Uno. Sin embargo, observó que estaba muy deteriorado, que le habían sacado la batería y que tenía varios golpes y rayones.

Fue así como la mujer presentó una demanda contra la Provincia de Buenos Aires por $5 millones, en concepto de daños y perjuicios. Argumentó que la detuvieron injustamente, que la privaron de usar su auto por cuatro meses y que se lo devolvieron en malas condiciones, y que todo era una consecuencia de distintos errores del organismo provincial.

Finalmente, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 le dio la razón a la conductora. El juez del caso ordenó indemnizar a la damnificada por la suma requerida, más los intereses del 6% anual desde el 10 de diciembre de 2020 a la fecha.

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