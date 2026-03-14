Lomas de Zamora: detuvieron a un "punga" en la Plaza Grigera por robar celulares

Los detenidos fueron llevados a la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora.

Un hombre de 43 años fue detenido en el centro de Lomas de Zamora , tras la denuncia de una persona que lo acusó de haberle robado el celular desde su bolsillo en la Plaza Grigera bajo la modalidad delictiva conocida como "punga".

Fuentes policiales informaron a La Unión que la víctima alertó al personal de la Comisaría 1º del distrito sobre lo ocurrido momento antes. Rapidamente, los uniformados fueron en busca del autor del hecho .

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Según consta en el parte oficial, al que tuvo acceso este medio, los funcionarios policiales aprehendieron a un sospechoso en Sáenz y Azara, al que procedieron a requisar a pocos metros del hurto .

Durante la requisa, y ante la presencia de un testigo, los efectivos policiales incautaron dos teléfonos celulares en poder del acusado. Uno de ellos fue reconocido inmediatamente por el damnificado. "Ese en mi teléfono", aseguró.

FotoJet (18) El hurto fue cometido durante el festival en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora.

Detenido por robo en Lomas de Zamora

El hecho delictivo ocurrió el 7 de marzo pasado, durante el festival "Mujeres en Comunidad" y el aprehendido fue trasladado a la Comisaría de Lomas de Zamora por el delito de "hurto".

El acusado quedó tras las rejas, formalmente imputado por la UFI 4 de Lomas que intervino en el caso y avaló lo actuado por los efectivos policiales.