martes 20 de enero de 2026
Escribinos
20 de enero de 2026
Hoy, desde las 19.

Vuelven los encuentros milongueros a la Plaza Grigera

De la mano del profesor Martín Risoli, la Plaza Grigera será el escenario para que los vecinos disfruten de una milonga a la gorra llena de baile y música.

La milonga es abierta y a la gorra.

La milonga es abierta y a la gorra.

El tango vuelve a la Plaza Grigera de la mano del profesor Martín Risoli, quien pone a disposición de los vecinos un nuevo encuentro milonguero al aire libre, donde los vecinos van a poder disfrutar del espacio público para bailar grandes clásicos de distintos ritmos argentinos. La jornada se realizará hoy y es a la gorra.

Los encuentros milongueros de la Plaza Grigera vuelven en su versión verano, con horarios vespertinos acordes a las altas temperaturas, todo pensado para que los lomenses puedan disfrutar de un momento lleno de baile y de música. La cita es hoy a las 19 en la intersección de las calles Yrigoyen y Sáenz, a metros del Palacio Municipal.

Lee además
Empezó cantando en la cancha de Los Andes y llegó a codearse con la elite del tango
Orgullo local.

Empezó cantando en la cancha de Los Andes y llegó a codearse con la elite del tango
Tango en Banfield: Mariel Merino con Las Guitarras de Laprida. 
Recomendado.

Mariel Merino presenta su disco de tango "Nacida hembra" en Banfield

Una nueva milonga al alcance de todos

La jornada estará a cargo del profesor Martín Risoli, quien cuenta con más de cuatro décadas de experiencia enseñando tango en Lomas y en distintos distritos de la zona, como así también en Capital Federal. La convocatoria es abierta y sin restricciones, es decir que podrán participar tanto aquellos que ya cuentan con experiencia en el 2x4 como los que deseen descubrir el mundo de las milongas populares.

La convocatoria es abierta y sin restricciones, es decir que podrán participar tanto aquellos que ya cuentan con experiencia en el 2x4 como los que deseen descubrir el mundo de las milongas populares.

“Traete tu reposera, nosotros te convidamos algo fresco”, anuncia la publicidad, que busca atraer a todos los adultos para fomentar un espacio en Lomas donde el tango siga brillando y creciendo en comunidad. Una vez culminado el baile, se pasará la gorra para aquellos que deseen colaborar: el dinero recaudado es destinado a mejoras de equipamiento (como parlantes) y para la invitación de artistas locales para que sean parte de los encuentros.

494533514_697078032867344_2469715994631015895_n
La Plaza Grigera vuelve a recibir un encuentro milonguero.

La Plaza Grigera vuelve a recibir un encuentro milonguero.

Esta jornada significa la vuelta a la Plaza Grigera luego de un breve receso producto del cierre del 2025, aunque las clases de tango y las milongas se siguieron desarrollando en otros espacios del distrito como Temperley y Turdera, las cuales continúan a disposición.

Los vecinos interesados en participar en alguna edición pueden informarse a través del Facebook personal de Martín Risoli, quien publica cotidianamente todas las novedades de los encuentros milongueros.

Temas
Seguí leyendo

Empezó cantando en la cancha de Los Andes y llegó a codearse con la elite del tango

Mariel Merino presenta su disco de tango "Nacida hembra" en Banfield

Es de Banfield, compone tangos y los lleva a los escenarios del mundo

Lomas: un finde a pura música y teatro en el Polo Cultural

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Colegio Nuestra Señora de Lourdes, en Banfield.
Dolor.

Conmoción en Banfield: murió un exalumno del Colegio Lourdes

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sofía Pachano fue mamá por primera vez. 
¡Felicitaciones!

La primera foto de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo