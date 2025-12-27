Es de Banfield, compone tangos y los lleva a los escenarios del mundo

Desde Banfield hacia los escenarios del mundo, la música de Fabricio Gatta realiza un recorrido particular, donde el tango dialoga con la música académica contemporánea. Compositor, pianista y docente lomense, Gatta logró reconocimiento nacional e internacional con obras estrenadas en distintos países y premiadas en concursos de gran prestigio, sin perder nunca la conexión con su barrio .

En una charla con el Diario La Unión , Fabricio explicó que su trabajo se apoya en un cruce que no busca replicar tradiciones, sino resignificarlas. “El tango deja de ser folklore para convertirse en un lenguaje que dialoga con lo contemporáneo”, explicó. En sus composiciones, la raíz popular convive con lo técnico y lo experimental, siempre atravesada por una fuerte carga emotiva. Cada obra nace de una imagen, de una experiencia, y apunta a generar un vínculo profundo con quien escucha.

A medida que fue creciendo como profesional logró adquirir distintos reconocimientos , los cuales funcionan en su vida como un impulso personal para seguir creando. Pero, además, lo conectan con sus primeros acercamientos con la música, cuando escuchaba desde Bach y Mozart hasta el rock y el tango. “En lo profesional es un mimo al laburo constante. Te abre puertas y te pone en otro mapa, te permite conocer nuevos colegas y hacer que tu música circule más”, señaló.

Banfield, por supuesto, ocupa un lugar central en su identidad como artista . De allí surge “Mi Barrio” , un concierto para fagot solista y cuerdas dividido en tres movimientos (Banfield, Martita y Revivir) que está plagado de recuerdos, afectos y experiencias. Las veredas, la casa familiar, el Conservatorio Julián Aguirre y la figura de sus padres se transforman en música que ya fue estrenada en Buenos Aires, Italia y Brasil, y que en 2026 sonará en Kazajistán junto a una orquesta sinfónica. “Lo que nace en el barrio puede sonar en cualquier parte”, soltó, con confianza.

1 El artista tiene bien presente a Banfield en sus composiciones.

Para Gatta, la música argentina tiene “una voz propia que logra conmover incluso a quienes nunca pisaron Buenos Aires”. Según su apreciación, cada estreno en el exterior es una oportunidad de mostrar la cultura local y permitir que se mezcle con otras tradiciones.

La docencia también ocupa un rol clave en su vida. Su trabajo en una institución educativa internacional hace que esté en contacto con estudiantes de distintos países, lo que supone un intercambio constante que enriquece su mirada creativa. “La docencia es un ida y vuelta, yo les comparto mi experiencia, pero ellos me devuelven nuevas perspectivas y hasta me empujan a probar cosas distintas en mis composiciones”, admitió, y resaltó que siente orgullo cuando sus alumnos eligen música argentina para sus exámenes y presentaciones.

Como si eso fuera poco, Gatta es parte de un proyecto llamado A1TRIO, junto a Nili Grieco en flauta traversa y Daniela Schuster en cello. El grupo tiene como objetivo “mirar el tango desde otro ángulo, sacándolo del molde habitual y poniéndolo a dialogar con la música de cámara”. Cuentan con composiciones propias e inéditas, pero también con reversiones de clásicos, donde respetan la esencia y la raíz identitaria del género, pero al mismo tiempo exploran otros caminos. El trío acaba de finalizar la grabación de su primer material y se prepara para una presentación en vivo.

15757aca-8089-42e3-9d77-fe3338ce8e1c Fabricio apuesta fuertemente al tango con su proyecto A1TRIO.

Al ser consultado sobre sus desafíos y sueños de cara al futuro, Fabricio indicó que desea que “el tango pueda abrirse a otros lenguajes, mezclándose con lo contemporáneo, con lo camerístico, con lo experimental y que siga creciendo sin dejar de ser tango”. Para finalizar, acotó: “Que la música que nace de acá siga viajando, siga creciendo y que cada vez que suene en otro rincón del mundo lleve consigo un pedazo de nuestra historia, de nuestra emoción y de nuestra manera de sentir”.