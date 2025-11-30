domingo 30 de noviembre de 2025
Creativos.

El video viral que crearon los alumnos del la Escuela Secundaria N°15 de Temperley

Junto a uno de los profes de la Escuela de Temperley y luego de varios intentos lograron hacer ese video viral que obtuvo un millón de vistas y 84 mil likes.

Junto al profe Leonel Chainski que actuó en el video viral.&nbsp;

Con mucha creatividad y todas las herramientas para poder crear un video viral es que los alumnos de la Escuela Secundaria N°15 Profesor Vicente Sierra de Temperley lograron obtener más de 1 millón de vistas en 84 mil likes en las redes sociales Instagram y TikTok.

Gracias a la colaboración del profe de la asignatura Química del Carbono, Leonel Chainski, quien muy amablemente se entregó a la actuación tras el pedido de sus alumnos que están concluyendo el secundario, es que lograron viralizar un video que era algo que se propusieron desde el comienzo de este último año escolar.

"Estamos contentos porque gracias ese video ganamos como más de 300 seguidores que es algo que también nos habíamos propuesto", contó Alan, uno de los alumnos que estuvo en la creación y filmación del video que es gracioso y muestra con mucho humor lo que sucede mientras que un profesor está corrigiendo un examen.

Cómo surge la creación del video viral

Respecto a como surgió la idea de hacer el video, Alan destacó: "Se nos ocurre filmar porque vamos viendo videos en TikTok y de ahí sacamos ideas de otras promos. También pensamos en escenas de películas muy populares, pero todo que esté dentro del humor".

Siempre que los videos sean entretenidos y divertidos es que los chicos de @proomoo2025 suben todo a las redes que crearon especialmente para que quede un recuerdo de lo vivido en su último año de escuela.

"Siempre tratamos que los videos sean entretenidos y den risa porque eso es lo que siempre buscamos, sabíamos que si seguíamos haciendo ese tipo de videos, alguno se iba a volver muy viral y fue lo que paso con este", destacó Alan con mucha seguridad.

Según contaron, los alumnos de la escuela de Temperley estuvieron haciendo videos que eran muy buenos, pero que no pegaban tanto en las redes como ellos esperaban. "Siempre nos preguntábamos entre nuestros compañeros 'como puede ser que no sea viral este video o el otro' y justo el que no le teníamos tanta fe sobre que se haga viral, termino explotando en Instagram", explicó Alan.

Así quedó el video viral creado por los alumnos de Temperley

