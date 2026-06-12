Temor por la posible domiciliaria del hombre condenado por abuso sexual de menores: "Puede volver a hacerlo"

La posibilidad de que Sergio Velázquez obtenga el beneficio del arresto domiciliario volvió a generar alarma entre las familias de las víctimas del caso de abuso sexual ocurrido en Ingeniero Budge , y por el que fue condenado a 25 años de prisión en 2025.

"Ya se supo que no tuvo que salir a la calle para cometer los hechos, y que contó con la complicidad de su pareja, así que puede volver a hacerlo", alertó Marcela Mercante, madre de una de las niñas abusadas que denunció los aberrantes hechos comentidos en contra de cuatro menores.

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Según manifestó a La Unión , el temor principal radica en que los delitos fueron cometidos dentro de una vivienda y con la presunta colaboración de la pareja del imputado , situación que podría repetirse en caso de que la Justicia le conceda el beneficio.

En diálogo con este medio, Mercante aseguró que "la mujer puede volver a captar nenas y darle la domiciliaria es darle criaturas para que vuelva a cometer aberraciones".

abusador El abusador condenado insiste con el pedido de arresto domiciliario.

Le negaron el arresto domiciliario, pero insistió

Velázquez fue condenado en marzo de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora a 25 años de prisión por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y otros hechos cometidos contra niñas que estaban bajo su cuidado".

En el mismo fallo condenatorio, los jueces ordenaron investigar a la pareja de Velázquez por una posible participación en los hechos como presunta cómplice.

La defensa del condenado volvió a insistir recientemente con un pedido de prisión domiciliaria alegando problemas de salud vinculados a la diabetes. Sin embargo, la misma le fue negada tal como ocurrió a mediados de 2024. A pesar de ello, apeló el fallo y ahora se espera la resolución del Tribunal de Casación bonaerense.

Durante los últimos años, familiares de las víctimas y agrupaciones como Madres Protectoras realizaron distintas manifestaciones frente a los Tribunales de Lomas de Zamora para exigir que el condenado continúe detenido en una unidad penitenciaria.