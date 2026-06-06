Caso Merlín Díaz: revocaron el acuerdo de arresto domiciliario para la acusada prófuga

La principal acusada de integrar la banda de gitanas investigada por la estafa que tuvo como víctima a Merlín Díaz continúa prófuga y perdió el beneficio de arresto domiciliario que había acordado a cambio de su entrega voluntaria a la Justicia.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el fiscal Ignacio Torrigino revocó la conciliación que había sido aceptada por la familia de la peluquera de Ingeniero Budge . La víctima se quitó la vida tras advertir que había perdido los ahorros de toda su vida en manos de una banda de gitanas que la engañó por medio de un "cuento del tío".

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La imputada se había comprometido, a través de su defensa, a ponerse a disposición de las autoridades para cumplir arresto domiciliario hasta la realización del juicio oral. Sin embargo, nunca se presentó. Por lo tanto, la causa está como en un principio.

La investigación está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora , que considera a la acusada una pieza clave dentro de la maniobra denunciada.

estafa gitanas La principal acusada sigue prófuga.

Una estafa de las gitanas

La causa investiga una maniobra bajo la modalidad de “cuento del tío”, en la que una banda de gitanas habría convencido a la víctima de someter su dinero a una supuesta “limpieza espiritual”, al asegurarle que estaba “maldito”.

Merlín Díaz, de 30 años, tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. Todo comenzó el 15 de enero pasado, pero cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.