Vacaciones de invierno: Lomas tendrá una feria del libro en la Plaza Grigera

Cientos de chicos y chicas están disfrutando de las vacaciones de invierno en Lomas de Zamora . Este viernes en la Plaza Grigera habrá una feria de libro y actividades recreativas gratuitas organizadas por el Municipio.

El ciclo Cultura en las Plazas tendrá una edición de lujo en el espacio de la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 . En el horario de 13 a 17, los pequeños podrán disfrutar junto a sus familias de una feria del libro con stands a cargo de editoriales, escritores locales y librerías con publicaciones dedicadas a las infancias y adolescencias .

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También estará la Biblioteca Móvil del programa Lomas Lee con Comunidad con un sector armado especialmente para que los asistentes tengan la posibilidad de leer en carpas, puffs, mesas y sillas.

La jornada contará además con rondas de cuentos junto a escritores lomenses, juegos literarios y propuestas cooperativas junto a distintas áreas municipales y organizaciones barriales.

Mientras que a las 15 y a las 17 habrá funciones de "Collar de palabras", un espectáculo de música y literatura que invita a viajar con la imaginación mediante poemas, títeres y canciones.

La Feria Hacer Ciencia tuvo su 3° edición en la Plaza Grigera

La Feria Hacer Ciencia tuvo su 3° edición en la Plaza Grigera con un montón de chicos y familias que disfrutaron de una tarde de vacaciones de invierno entre experimentos, juegos y actividades recreativas.

Universidades, instituciones y equipos de divulgación armaron diferentes stands para hacer demostraciones, muestras y propuestas lúdicas. "La feria está buenísima y mi nena se re enganchó con los juegos de ingenio. En momentos donde la ciencia está castigada por el Gobierno de Milei, es importante que Lomas tenga estas propuestas de apoyo y divulgación", contó Florencia mientras recorría los stands junto a su hija Julia.

Universidad Nacional de Lomas (UNLZ), Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Universidad Guillermo Brown, UTN Avellaneda, Universidad de Lanús (UNLa), Instituto CEFYBO, Centro Socioeducativo Encontrarte, Ambiente Lomas, Ambiente Provincia, Educación Lomas, Envión y Argentina Humana formaron parte de la feria que contó además con una radio abierta.