Inclusión y aprendizaje en Lomas: entregaron 65 mil libros en escuelas

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión , aprendizaje y encuentro , el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora .

"Lomas Lee en Comunidad es un programa que llegó a cientos de instituciones con el objetivo de que la lectura esté presente todos los días, dentro y fuera del aula. Este proyecto no solo acerca libros a las escuelas, sino que también fortalece la comprensión lectora, amplía el vocabulario y despierta el pensamiento crítico desde la infancia, permitiendo que cada estudiante lleve un libro a su casa y genere un puente entre la escuela y la familia a través de la lectura compartida", destacó el secretario de Educación, Darío Spampinato.

En jardines de infantes , primarias y secundarias entregaron libros de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y el Ministerio de Ambiente . "Elegimos cuidadosamente obras de autores y autoras argentinas y latinoamericanas que cuentan historias con las que nuestros chicos y chicas pueden identificarse, y que recuperan nuestras palabras, costumbres y nuestra cultura. También dimos un paso más y, junto a la editorial Ojoreja , creamos una antología de poesía especialmente seleccionada para estudiantes secundarios", detalló Spampinato.

Lomas Lee en Comunidad cuenta además con una Biblioteca Móvil que recorre los barrios para que los chicos y chicas tengan jornadas de lectura y recreación en escuelas, instituciones y espacios públicos. Además, en cada evento que organiza el Municipio en plazas y parques hay stands de libros y sectores destinados a las lectura como carpas, mesas y sillas.

A su vez, durante el transcurso del año organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.

Un proyecto con libros digitales en las aulas

Uno de los proyectos del programa Lomas Lee en Comunidad lleva el nombre de Nadadores Digitales y busca que la tecnología y la lectura se encuentren en la escuela. Las secundarias Nº24 y Nº59 fueron seleccionadas para trabajar con e-readers (lectores electrónicos), integrándolos a sus clases y diseñando propuestas que fortalecen la lectura, la autonomía y el acceso a nuevos materiales que no sean los celulares.

La iniciativa incluyó el acompañamiento a docentes en el diseño de propuestas, la integración de los dispositivos y el seguimiento de todo el proceso. Los e-readers no solo facilitan el acceso inmediato a una vasta biblioteca de títulos sino que también promueven la inclusión al permitir ajustar el tamaño de la tipografía y mejorar la accesibilidad del texto.