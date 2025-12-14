Inclusión y aprendizaje en Lomas: entregaron 65 mil libros en escuelas

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora.
En jardines, primarias y secundarias, el Municipio distribuyó una colección de textos de autores argentinos y latinoamericanos.
"Lomas Lee en Comunidad es un programa que llegó a cientos de instituciones con el objetivo de que la lectura esté presente todos los días, dentro y fuera del aula. Este proyecto no solo acerca libros a las escuelas, sino que también fortalece la comprensión lectora, amplía el vocabulario y despierta el pensamiento crítico desde la infancia, permitiendo que cada estudiante lleve un libro a su casa y genere un puente entre la escuela y la familia a través de la lectura compartida", destacó el secretario de Educación, Darío Spampinato.
En jardines de infantes, primarias y secundarias entregaron libros de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y el Ministerio de Ambiente. "Elegimos cuidadosamente obras de autores y autoras argentinas y latinoamericanas que cuentan historias con las que nuestros chicos y chicas pueden identificarse, y que recuperan nuestras palabras, costumbres y nuestra cultura. También dimos un paso más y, junto a la editorial Ojoreja, creamos una antología de poesía especialmente seleccionada para estudiantes secundarios", detalló Spampinato.
Lomas Lee en Comunidad cuenta además con una Biblioteca Móvil que recorre los barrios para que los chicos y chicas tengan jornadas de lectura y recreación en escuelas, instituciones y espacios públicos. Además, en cada evento que organiza el Municipio en plazas y parques hay stands de libros y sectores destinados a las lectura como carpas, mesas y sillas.
A su vez, durante el transcurso del año organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.
Uno de los proyectos del programa Lomas Lee en Comunidad lleva el nombre de Nadadores Digitales y busca que la tecnología y la lectura se encuentren en la escuela. Las secundarias Nº24 y Nº59 fueron seleccionadas para trabajar con e-readers (lectores electrónicos), integrándolos a sus clases y diseñando propuestas que fortalecen la lectura, la autonomía y el acceso a nuevos materiales que no sean los celulares.
La iniciativa incluyó el acompañamiento a docentes en el diseño de propuestas, la integración de los dispositivos y el seguimiento de todo el proceso. Los e-readers no solo facilitan el acceso inmediato a una vasta biblioteca de títulos sino que también promueven la inclusión al permitir ajustar el tamaño de la tipografía y mejorar la accesibilidad del texto.