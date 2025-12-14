domingo 14 de diciembre de 2025
Escribinos
14 de diciembre de 2025
Educación.

Inclusión y aprendizaje en Lomas: entregaron 65 mil libros en escuelas

En jardines, primarias y secundarias, el Municipio distribuyó una colección de textos de autores argentinos y latinoamericanos.

En Lomas de Zamora, los estudiantes pueden llevarse libros de la escuela a sus casas.

En Lomas de Zamora, los estudiantes pueden llevarse libros de la escuela a sus casas.

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora.

"Lomas Lee en Comunidad es un programa que llegó a cientos de instituciones con el objetivo de que la lectura esté presente todos los días, dentro y fuera del aula. Este proyecto no solo acerca libros a las escuelas, sino que también fortalece la comprensión lectora, amplía el vocabulario y despierta el pensamiento crítico desde la infancia, permitiendo que cada estudiante lleve un libro a su casa y genere un puente entre la escuela y la familia a través de la lectura compartida", destacó el secretario de Educación, Darío Spampinato.

Lee además
Taller de prevención de violencias para deportistas del Club Temperley.
Reflexión

Dan talleres para prevenir las violencias en escuelas y clubes de Lomas
Las últimas jornadas se hicieron en las primarias N°42 y N°50.
Junto a Provincia

Controlan la salud de miles de chicos en las escuelas de Lomas

En jardines de infantes, primarias y secundarias entregaron libros de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y el Ministerio de Ambiente. "Elegimos cuidadosamente obras de autores y autoras argentinas y latinoamericanas que cuentan historias con las que nuestros chicos y chicas pueden identificarse, y que recuperan nuestras palabras, costumbres y nuestra cultura. También dimos un paso más y, junto a la editorial Ojoreja, creamos una antología de poesía especialmente seleccionada para estudiantes secundarios", detalló Spampinato.

libros en escuelas2
Eligieron textos y autores espec&iacute;ficos para cada nivel educativo.

Eligieron textos y autores específicos para cada nivel educativo.

Lomas Lee en Comunidad cuenta además con una Biblioteca Móvil que recorre los barrios para que los chicos y chicas tengan jornadas de lectura y recreación en escuelas, instituciones y espacios públicos. Además, en cada evento que organiza el Municipio en plazas y parques hay stands de libros y sectores destinados a las lectura como carpas, mesas y sillas.

A su vez, durante el transcurso del año organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.

Un proyecto con libros digitales en las aulas

Uno de los proyectos del programa Lomas Lee en Comunidad lleva el nombre de Nadadores Digitales y busca que la tecnología y la lectura se encuentren en la escuela. Las secundarias Nº24 y Nº59 fueron seleccionadas para trabajar con e-readers (lectores electrónicos), integrándolos a sus clases y diseñando propuestas que fortalecen la lectura, la autonomía y el acceso a nuevos materiales que no sean los celulares.

La iniciativa incluyó el acompañamiento a docentes en el diseño de propuestas, la integración de los dispositivos y el seguimiento de todo el proceso. Los e-readers no solo facilitan el acceso inmediato a una vasta biblioteca de títulos sino que también promueven la inclusión al permitir ajustar el tamaño de la tipografía y mejorar la accesibilidad del texto.

Temas
Seguí leyendo

Dan talleres para prevenir las violencias en escuelas y clubes de Lomas

Controlan la salud de miles de chicos en las escuelas de Lomas

Lomas: hicieron más de 300 obras e intervenciones en escuelas

Miles de vecinos de Lomas tuvieron cursos de oficios gratuitos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Un total de 1.000 estudiantes participaron de los cursos en Lomas.
Educación popular.

Miles de vecinos de Lomas tuvieron cursos de oficios gratuitos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Pablo SK no para. video
Dale play.

Pablo SK lanzó "Cuando despiertes", inspirada en el punk de los '90