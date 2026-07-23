Cómo proteger la piel en el invierno: los tips de una cosmiatra de Lomas

El invierno no es un buen amigo para la piel. Hay cuestiones que la afectan mucho como los cambios de temperatura, el frío extremo, el viento, la calefacción en casa. Pero también la gente toma menos agua y consume menos antioxidante como frutas y verduras. Entonces la piel se vuelve más seca y apagada.

María Lorena Galeazzi ( @JuanaDeArco42170 ), de Lomas , es cosmetóloga, cosmiatra, técnica en aparatologías de ultrasonido y técnica en PRP con 20 años de experiencia trabajando como técnica instrumentadora quirúrgica junto a cirujanos plásticos. Ella reconoció que todos estos factores relacionados al invierno "afectan la producción de elastina y colágeno, por eso la piel se ve más opaca, con menos elasticidad y con tirantez".

-Hay que ponerse protector solar igual, porque el sol de invierno también afecta la piel.

-Hay que hidratarse igual que en verano.

-Un error común es pensar que la piel grasa no se deshidrata. Sí se deshidrata.

-No hay que olvidarse de hidratar manos y labios porque con el frío extremo y el viento se agrietan muchísimo.

-Ante el uso de calefacción, es clave hidratar por fuera: limpieza facial + cremas cosmiátricas nutritivas adecuadas para el tipo de piel. Siempre con asesoramiento de un profesional idóneo matriculado como dermatólogo o cosmiatra. Pero también hay que hidratar por dentro tomando agua o caldos caseros de verduras. Sumar grasas buenas y antioxidantes a la dieta.

-Usar humificadores en los ambientes calefaccionados.

"La base es esa: limpiar, hidratar y proteger. Pero en invierno hay que sumarle nutrición. Los tres productos que no pueden faltar son protector solar, bálsamo labial y cremas hidratantes y nutritivas, para rostro y manos. Algo que sirve un montón y podés llevar en la cartera o neceser: brumas faciales herbales. Te ayudan a reponer el agua cuando pasás de golpe de la calle al ambiente calefaccionado", señaló la profesional.

Lo bueno del invierno

Pero el invierno tiene algo positivo: es la mejor época para hacer tratamientos más profundos porque hay menos riesgo de manchas por el sol. "Los más recomendados ahora son peelings químicos, limpieza facial profunda con exfoliación suave, extracciones, máscara hidratante y alta frecuencia, dermapen, láser y luz pulsada IPL, skin boosters: microinyecciones de ácido hialurónico. Siempre recomiendo consultar y visitar al dermatólogo y al cosmiatra antes de empezar cualquier tratamiento invernal", cerró Galeazzi ante la consulta de La Unión.