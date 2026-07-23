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23 de julio de 2026
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Cómo proteger la piel en el invierno: los tips de una cosmiatra de Lomas

El frío extremo, el viento y la calefacción son algunos factores que dañan la piel. María Lorena Galeazzi, cosmiatra de Lomas, brindó tips para salir ileso este invierno.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
María Lorena Galeazzi, cosmiatra de Lomas.

María Lorena Galeazzi, cosmiatra de Lomas.

María Lorena Galeazzi (@JuanaDeArco42170), de Lomas, es cosmetóloga, cosmiatra, técnica en aparatologías de ultrasonido y técnica en PRP con 20 años de experiencia trabajando como técnica instrumentadora quirúrgica junto a cirujanos plásticos. Ella reconoció que todos estos factores relacionados al invierno "afectan la producción de elastina y colágeno, por eso la piel se ve más opaca, con menos elasticidad y con tirantez".

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Los tips para tener en cuenta con el frío:

-No hay que usar agua calientes para lavarse la cara.

-Hay que ponerse protector solar igual, porque el sol de invierno también afecta la piel.

-Hay que hidratarse igual que en verano.

-Un error común es pensar que la piel grasa no se deshidrata. Sí se deshidrata.

-No hay que olvidarse de hidratar manos y labios porque con el frío extremo y el viento se agrietan muchísimo.

-Ante el uso de calefacción, es clave hidratar por fuera: limpieza facial + cremas cosmiátricas nutritivas adecuadas para el tipo de piel. Siempre con asesoramiento de un profesional idóneo matriculado como dermatólogo o cosmiatra. Pero también hay que hidratar por dentro tomando agua o caldos caseros de verduras. Sumar grasas buenas y antioxidantes a la dieta.

-Usar humificadores en los ambientes calefaccionados.

"La base es esa: limpiar, hidratar y proteger. Pero en invierno hay que sumarle nutrición. Los tres productos que no pueden faltar son protector solar, bálsamo labial y cremas hidratantes y nutritivas, para rostro y manos. Algo que sirve un montón y podés llevar en la cartera o neceser: brumas faciales herbales. Te ayudan a reponer el agua cuando pasás de golpe de la calle al ambiente calefaccionado", señaló la profesional.

Lo bueno del invierno

Pero el invierno tiene algo positivo: es la mejor época para hacer tratamientos más profundos porque hay menos riesgo de manchas por el sol. "Los más recomendados ahora son peelings químicos, limpieza facial profunda con exfoliación suave, extracciones, máscara hidratante y alta frecuencia, dermapen, láser y luz pulsada IPL, skin boosters: microinyecciones de ácido hialurónico. Siempre recomiendo consultar y visitar al dermatólogo y al cosmiatra antes de empezar cualquier tratamiento invernal", cerró Galeazzi ante la consulta de La Unión.

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