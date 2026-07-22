Sigue la búsqueda de Luciano en Lomas de Zamora: lleva más de dos meses desaparecido

Luciano Gaudino tiene 80 años, vive en el barrio Santa Marta de Lomas de Zamora y lleva un mes y medio desaparecido. Padece de Alzheimer y su familia no tiene datos sobre su paradero.

El hombre, nacido en Italia, es vecino de la calle Virgilio al 1000 . Fue visto por última vez el 12 de junio. Según comentaron desde su entorno, Luciano salió de su casa a caminar y dijo que volvía enseguida, pero nunca regresó.

Al no tener noticias sobre él, su familia radicó la denuncia por su desaparición en la comisaría local y recurrió a los grupos de vecinos de Lomas de Zamora para pedir ayuda. Su foto empezó a circular con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo y retenerlo.

En medio de la incertidumbre por la búsqueda, hay un dato preocupante. Gaudino sufre de Alzheimer y es probable que haya deambulado sin rumbo y sin poder explicar en dónde vive. No obstante, su familia asegura que podía valerse por sí mismo.

"La enfermedad la tenía pero no era avanzada. Él salía acompañado o salía a la vereda como cualquier persona", explicó su sobrino Jonatan en diálogo con La Unión, y mostró su preocupación: "Todavía sigue desaparecido. No tenemos ninguna novedad de él ni de la Policía ni de ninguna persona. Ya hace dos meses que se fue y no volvió".

Datos del hombre desaparecido y su familia

Luciano mide aproximadamente 1,70, es de contextura física delgada y tiene tez blanca, ojos celestes, barba y cabello canoso. Se desconoce cómo estaba vestido la última vez que lo vieron.

Por cualquier información que permita encontrar a Luciano, comunicarse con su familia al 2227-517447 (número de Jonatan Segovia, su sobrino) o al 11-2462-8287 (Aida Segovia, su cuñada).