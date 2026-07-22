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22 de julio de 2026
Desesperación.

Sigue la búsqueda de Luciano en Lomas de Zamora: lleva más de dos meses desaparecido

El hombre de 80 años fue visto por última vez el 12 de mayo. Lo buscan por todo Lomas y no tienen ninguna información.

Luciano Gaudino, el vecino desaparecido.

Luciano Gaudino, el vecino desaparecido.

Luciano Gaudino tiene 80 años, vive en el barrio Santa Marta de Lomas de Zamora y lleva un mes y medio desaparecido. Padece de Alzheimer y su familia no tiene datos sobre su paradero.

El hombre, nacido en Italia, es vecino de la calle Virgilio al 1000. Fue visto por última vez el 12 de junio. Según comentaron desde su entorno, Luciano salió de su casa a caminar y dijo que volvía enseguida, pero nunca regresó.

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Al no tener noticias sobre él, su familia radicó la denuncia por su desaparición en la comisaría local y recurrió a los grupos de vecinos de Lomas de Zamora para pedir ayuda. Su foto empezó a circular con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo y retenerlo.

Luciano está desaparecido desde mayo en Lomas de Zamora.

Luciano está desaparecido desde mayo en Lomas de Zamora.

En medio de la incertidumbre por la búsqueda, hay un dato preocupante. Gaudino sufre de Alzheimer y es probable que haya deambulado sin rumbo y sin poder explicar en dónde vive. No obstante, su familia asegura que podía valerse por sí mismo.

"La enfermedad la tenía pero no era avanzada. Él salía acompañado o salía a la vereda como cualquier persona", explicó su sobrino Jonatan en diálogo con La Unión, y mostró su preocupación: "Todavía sigue desaparecido. No tenemos ninguna novedad de él ni de la Policía ni de ninguna persona. Ya hace dos meses que se fue y no volvió".

Datos del hombre desaparecido y su familia

Luciano mide aproximadamente 1,70, es de contextura física delgada y tiene tez blanca, ojos celestes, barba y cabello canoso. Se desconoce cómo estaba vestido la última vez que lo vieron.

Por cualquier información que permita encontrar a Luciano, comunicarse con su familia al 2227-517447 (número de Jonatan Segovia, su sobrino) o al 11-2462-8287 (Aida Segovia, su cuñada).

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