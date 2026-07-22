Esteban Echeverría digitalizó los trámites de obras particulares con un nuevo sistema online

En Esteban Echeverría, buscan agilizar las gestiones administrativas.

El Municipio de Esteban Echeverría presentó un nuevo sistema para la gestión de trámites de obras particulares. La herramienta permitirá que profesionales y vecinos carguen documentación, sigan el estado de los expedientes y realicen gran parte del proceso de forma digital, con el objetivo de agilizar las gestiones administrativas.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, el procedimiento, sin embargo, no será completamente virtual desde el inicio. Quienes deban realizar un trámite tendrán que presentarse primero en la Tesorería para efectuar el pago correspondiente a la apertura del expediente. Luego deberán obtener la certificación de titularidad de dominio en la Dirección de Catastro.

Una vez completadas esas instancias, la Mesa de Entradas confeccionará la carátula digital del expediente y habilitará el acceso al sistema para el profesional responsable de la gestión. Con el usuario y la contraseña asignados, será posible ingresar al SIGD para cargar la documentación requerida, responder eventuales observaciones y seguir el avance del trámite de forma online.

Quienes quieran conocer más detalles sobre el funcionamiento del sistema o acceder a la plataforma pueden consultar el sitio web oficial de la Municipalidad de Esteban Echeverría.

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