Budge: reclaman que se investigue a la pareja de un abusador condenado por su presunta complicidad

Velazquez fue condenado en 2023 a 25 años de prisión en los Tribunales de Lomas de Zamora.

La madre de una de las víctimas de Sergio Velázquez , el hombre condenado a 25 años de prisión por abuso sexual de menores en Ingeniero Budge , insistió en que se investigue la presunta participación de la pareja del hombre detenido por los aberrantes hechos por los que fue declarado culpable en 2023.

"Ella fue cómplice", aseguró Marcela Mercante en diálogo con La Unión , luego de que la causa volviera a cobrar impulso al rechazar la Justicia el último pedido de arresto domiciliario.

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"Queremos que también investiguen a la pareja de Velázquez. Para nosotros fue cómplice, porque ayudaba a captar a las víctimas y permitía que las nenas estuvieran con él", expresó.

La mujer recordó que esa sospecha no surgió únicamente de las familias, sino que fue advertida por el propio Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora al momento de dictar la condena.

En efecto, el 30 de marzo de 2023, además de condenar a Velázquez a 25 años de prisión, los jueces ordenaron investigar la presunta participación de su pareja como posible cómplice en los hechos, al considerar que existían elementos que justificaban profundizar esa línea investigativa.

Fallo en contra del abusador de Ingeniero Budge

Según pudo averiguar La Unión, la Justicia volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Velázquez, quien alegó padecer diabetes y otros problemas de salud, el mismo argumento utilizado en una presentación similar realizada en 2024.

De esta manera, el condenado continuará alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense mientras la defensa intenta revertir la decisión mediante un recurso presentado ante el Tribunal de Casación.

La resolución ratifica el criterio adoptado el año pasado, cuando el beneficio también fue denegado. En aquella oportunidad, la posibilidad de que recuperara la prisión domiciliaria generó un fuerte rechazo entre las víctimas y organizaciones dedicadas a la protección de niños, niñas y adolescentes.