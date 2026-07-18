sábado 18 de julio de 2026
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18 de julio de 2026
Crimen.

Lo acusaban de robar una moto y acribillaron en Villa Rita: irán a juicio los asesinos

Juzgarán a los cuatro acusados del homicidio ocurrido el 9 de diciembre de 2024 en Lisandro de la Torre y Fournier. El debate se realizaría en 2027.

Los acusados por el crimen en Villa Rita serán llevados a juicio.

Los acusados por el crimen en Villa Rita serán llevados a juicio.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora juzgará a los cuatro acusados de fusilar a Franco Rojas, de 23 años, en el barrio Villa Rita.

El crimen ocurrió el 9 de diciembre de 2024 y el móvil habría sido una venganza: los atacantes lo acusaban de haberles robado una moto.

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Si bien todavía no hay fecha confirmada para el debate, todo indica que se realizará a principios de 2027, según pudo averiguar recientemente La Unión.

Emboscada en Villa Rita

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas en la intersección de Lisandro de la Torre y Fournier. Franco estaba con un amigo cuando llegaron dos sujetos en moto que los apuntaron con un arma. Ambos intentaron escapar corriendo.

En ese momento apareció una camioneta Ford F100 con al menos dos personas más, que los atacaron a tiros. Rojas fue encerrado por los atacantes y fusilado de cuatro balazos. Fue trasladado de urgencia a la UPA de Fiorito, pero los médicos no pudieron salvar su vida.

Cuatro detenidos iran a juicio

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora detuvieron a dos sospechosos de 26 y 50 años minutos después del crimen. Ambos habrían estado en la camioneta desde la que se efectuaron los disparos. Días más tarde fueron atrapados dos hermanos también imputados del ataque.

Los cuatro llegarán al banquillo acusados por el homicidio de Franco Rojas. La investigación fue llevada adelante por la UFI 19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Pablo Rossi.

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