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10 de julio de 2026
Avances.

Audiencia clave para el juicio por el crimen de Alexis Cancino, el policía asesinado en Budge

La Justicia fijó una audiencia para avanzar en la conformación del jurado que intervendrá en el juicio por el asesinato del sargento Alexis Cancino.

Alexis Cancino, la víctima del crimen.

Alexis Cancino, la víctima del crimen.

La causa por el crimen del sargento de la Policía Bonaerense Alexis Cancino, asesinado durante un intento de robo en Ingeniero Budge, avanza en una instancia clave tras la designación de una audiencia en la que se definirán a los integrantes de jurado popular del juicio.

La novedad fue recibida con expectativa por la familia de la víctima, que desde hace meses reclama mayor celeridad en el expediente.

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"En Agosto tenemos audiencia y se sortea las personas que van a participar del juicio", expresó Melina Cancino, hermana de la víctima, en diálogo con La Unión.

Para la familia, la convocatoria representa un avance, aunque mantienen la preocupación por el tiempo transcurrido desde el crimen. "Estamos esperando eL Juicio por jurado este año, pero no tenemos fecha aun", reclamó.

Tres imputados llegarán al juicio

La causa tiene tres imputados detenidos por el asesinato del sargento. Uno de ellos era menor de edad cuando fue arrestado, aunque actua

"Queremos que paguen por lo que hicieron, por dejar a un hijo sin su padre. Mi hermano era una excelente persona", señaló Melina meses atrás a este medio.

Crimen de Alexis Cancino

Durante la madrugada del 6 de febrero del 2025, la víctima, que se hallaba vestida de civil y franco de servicio, trabajaba de chofer de DIDI y llevó a un pasajero en su Chevrolet Corsa hasta el cruce de Blandengues y Homero bis. En ese lugar, lo interceptaron dos hombres armados con la intención de asaltarlo.

Ante esa situación, Cancino extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y empezó a tirotearse con los delincuentes. En el enfrentamiento resultaron heridos el policía y uno de los ladrones. Los dos murieron camino al hospital.

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