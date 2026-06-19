Demora en el caso José Luis Aquino: a más de dos años, el acusado apeló y todavía no hay fecha del juicio

José Luis Aquino falleció luego de más de un mes de agonía.

A más de dos años de la muerte de José Luis Aquino , el vecino de Villa Fiorito que falleció tras ser atropellado por un automovilista que escapó sin asistirlo, la familia continúa esperando una fecha de juicio mientras el acusado permanece bajo arresto domiciliario .

El imputado cumple la medida con monitoreo electrónico, luego de que la Justicia rechazara los pedidos de los familiares de la víctima para que fuera alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta el inicio del proceso.

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Según pudo saber La Unión , el expediente continúa atravesado por distintas apelaciones y planteos presentados por la defensa, situación que contribuyó a prolongar los tiempos judiciales y retrasar la llegada del caso a debate oral.

El caso quedó en manos del Juzgado Correccional 1 de Lomas de Zamora , a cargo de Ignacio Miguel del Castillo , magistrado que fue designado para intervenir en el expediente luego del apartamiento del juez anterior.

En una de sus resoluciones más recientes, Del Castillo descartó que existiera riesgo de fuga y autorizó que el acusado continúe cumpliendo arresto domiciliario mientras espera ser juzgado.

Una de las marchas para pedir justicia por José Luis Aquino. Una de las marchas para pedir justicia por José Luis Aquino.

La carátula del juicio

La investigación está caratulada como “homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor y por la fuga o ausencia de socorro a la víctima”, además de “lesiones culposas agravadas” por las mismas circunstancias.

Meses atrás, la defensa intentó avanzar hacia un juicio abreviado que le permitiera al imputado recibir una condena menor. La propuesta fue rechazada por la familia de Aquino, que reclama un juicio oral y una pena acorde a la gravedad del hecho.

La muerte de José Luis Aquino

El siniestro ocurrió el 23 de diciembre de 2023 en Villa Fiorito. José Luis Aquino, de 30 años, caminaba junto a su padre después de acompañar a un familiar a una parada de colectivos cuando ambos fueron embestidos desde atrás por un vehículo.

De acuerdo con la investigación, el conductor escapó del lugar tras el impacto y recién se presentó horas más tarde en una dependencia policial.

Aquino fue trasladado inicialmente al Hospital Gandulfo y posteriormente derivado al Hospital del Bicentenario de Monte Grande, donde permaneció internado durante más de un mes en estado crítico. Finalmente, falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.