Elevaron a juicio la causa por el incendio en Fiorito que terminó con la muerte de los hermanos Oviedo

La Justicia de Lomas de Zamora elevó a juicio la causa por el incendio ocurrido en Villa Fiorito que terminó con la muerte de Jorge y Benjamín Oviedo , los hermanos de 30 y 13 años que fallecieron tras el ataque registrado el 18 de septiembre de 2025.

Por el hecho, Nicolás Fernández llegará al debate oral detenido y acusado por el delito de “incendio seguido de muerte”, mientras que Marina Geselle Díaz quedó imputada por “amenazas”. Sin embargo, todavía no hay fecha confirmada para el inicio de los debates.

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La familia de las víctimas expresó su malestar por el avance de la causa y cuestionó el trabajo realizado durante la investigación judicial. Además, aseguran que existen elementos suficientes para agravar la situación procesal de la mujer señalada como presunta instigadora del ataque.

"No sé que va a pasar con la investigación con las personas que acompañaron ese día a mi casa a matar a mis hijos, y me preocupa eso", expresó a La Unión Mariana González , la madre de los hermanos Oviedo.

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo. Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, víctimas del incendio en Villa Fiorito.

El incendio en Fiorito

Según informaron fuentes judiciales a este medio, Fernández permanece con prisión preventiva a disposición de la UFI 6 de Lomas de Zamora por el delito de “incendio seguido de muerte en concurso con daños”. En paralelo, los abogados de la familia solicitaron una modificación en la carátula para que el acusado enfrenta cargos más graves.

Desde un primer momento, los familiares sostuvieron que el incendio fue provocado de manera intencional y vincularon el ataque a una acusación sin pruebas contra Benjamín Oviedo, un adolescente de 13 años con discapacidad.

De acuerdo al relato de sus allegados, un grupo de personas atacó la vivienda ubicada en Villa Fiorito, provocó el incendio y realizó pintadas en el frente de la casa. En registros fílmicos incorporados a la causa se observa a varias personas frente al domicilio mientras el fuego avanzaba sobre la propiedad.

Benjamín murió en el lugar, mientras que Jorge sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y falleció días después en el Hospital Gandulfo.

Mientras esperan el inicio del juicio oral, los familiares continúan reclamando nuevas imputaciones y aseguran que no están conformes con el rumbo de la investigación.