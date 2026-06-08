Incendio en una casa de Lomas de Zamora: es el segundo en la zona en menos de 48 horas

Un incendio provocó serios daños dentro de una vivienda en Lomas de Zamora . Hubo un amplio operativo en el lugar. El fin de semana hubo un episodio similar a pocas cuadras.

La semana empezó de la peor manera para una familia del barrio Villa Independencia. Este lunes por la tarde, se les prendió fuego la casa en la que vivían en la calle Florencio Sánchez al 1000 , entre Olabio Bilac y Ombú .

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Las causas del incendio no fueron confirmadas oficialmente. Lo cierto es que las llamas avanzaron con mucha rapidez y se salieron de control. Tuvieron que pedir ayuda a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

Enseguida se acercaron al lugar dos dotaciones de los Bomberos de Lomas, con apoyo del personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y un móvil de la Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el incendio no dejó personas heridas ni hospitalizadas, aunque hubo serios daños en la parte de la cocina. En una de las paredes quedó un agujero de gran tamaño.

Por su parte, el personal de Defensa Civil observó un cable con tensión eléctrica en la zona del patio y tuvieron que aislarlo para despejar el peligro.

El segundo incendio en la zona

incendio Los Bomberos de Lomas en el lugar del incendio.

El sábado a la tarde hubo un incendio devastador a sólo dos cuadras de este lugar. Ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Constancio Vigil y Federico Champalanne.

La propiedad quedó totalmente consumida por las llamas, pese al rápido accionar de los Bomberos de Lomas. El fuego arrasó con varios muebles y todo tipo de pertenencias de los ocupantes. Afortunadamente, tampoco hubo personas heridas en este episodio.