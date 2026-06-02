Susto en Temperley por un incendio en un conocido local de comidas

Los Bomberos de Lomas, en el lugar del incendio.

Un incendio provocó daños en un local de comidas en la localidad de Temperley . Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron rápidamente para controlar las llamas.

El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan Manuel Fernánde z. En esa intersección se ubica "Sabor Colonial II", un conocido espacio gastronómico de la zona sur.

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Los Bomberos de Lomas recibieron un llamado de emergencia por un incendio dentro del local. Una dotación con seis efectivos fue rápidamente hacia el lugar.

Susto en Temperley

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el incendio se produjo en el sector de la cocina. Concretamente, se prendió fuego la freidora, generando un foco ígneo que los empleados no pudieron controlar.

Los Bomberos de Lomas intervinieron para apagar las llamas en pocos segundos. No hubo que lamentar víctimas ni personas heridas, según pudo saber este medio.

El incendio dejó algunas pérdidas materiales, aunque la estructura no sufrió daños de consideración. Todo quedó en un susto que alarmó a varios vecinos, ya que mucha gente había visto a la autobomba pasando a toda velocidad por la avenida Hipólito Yrigoyen.