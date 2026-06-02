miércoles 03 de junio de 2026
Escribinos
2 de junio de 2026
Emergencia.

Susto en Temperley por un incendio en un conocido local de comidas

Un espacio gastronómico sobre la avenida Hipólito Yrigoyen sufrió un incendio que se generó en la cocina por la freidora. Rápida intervención de los Bomberos de Lomas.

Los Bomberos de Lomas, en el lugar del incendio.

Los Bomberos de Lomas, en el lugar del incendio.

El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan Manuel Fernández. En esa intersección se ubica "Sabor Colonial II", un conocido espacio gastronómico de la zona sur.

Lee además
El incendio puso en alerta a los vecinos.
Heroico.

Un vecino de Ingeniero Budge salvó a dos menores de un incendio
Los hermanos Oviedo murieron quemados.
Pide ayuda.

Mamá de los hermanos asesinados en un incendio: "Ocho meses sin que la Justicia haga nada"

Los Bomberos de Lomas recibieron un llamado de emergencia por un incendio dentro del local. Una dotación con seis efectivos fue rápidamente hacia el lugar.

sabor colonial
El local donde ocurrió el incendio, en Temperley.

El local donde ocurrió el incendio, en Temperley.

Susto en Temperley

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el incendio se produjo en el sector de la cocina. Concretamente, se prendió fuego la freidora, generando un foco ígneo que los empleados no pudieron controlar.

Los Bomberos de Lomas intervinieron para apagar las llamas en pocos segundos. No hubo que lamentar víctimas ni personas heridas, según pudo saber este medio.

El incendio dejó algunas pérdidas materiales, aunque la estructura no sufrió daños de consideración. Todo quedó en un susto que alarmó a varios vecinos, ya que mucha gente había visto a la autobomba pasando a toda velocidad por la avenida Hipólito Yrigoyen.

Temas
Seguí leyendo

Un vecino de Ingeniero Budge salvó a dos menores de un incendio

Mamá de los hermanos asesinados en un incendio: "Ocho meses sin que la Justicia haga nada"

Incendio en una vivienda abandonada con riesgo de derrumbe

Se prendió fuego una casa en Lomas y tuvieron que hospitalizar a una mujer de urgencia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas por su pareja en Temperley.
Asesinada por su pareja.

"Quería ser mamá": el desgarrador mensaje del hermano de Noelia Rivero tras el femicidio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Fernando Brandán, feliz porque Temperley quebró la racha.
Festejo Gasolero.

Brandán, tras el triunfo de Temperley: "Fueron semanas duras"