Los Bomberos de Lomas de Zamora cierran un año con más de 2 mil intervenciones

El 2025 será para los Bomberos de Lomas de Zamora , uno de los años con más intervenciones, de mucho trabajo y compromiso dentro del partido como fuera del mismo: han participado de distintas actividades, mantenimiento y capacitaciones en el cuartel para crecer y estar siempre formando a su plantel.

La formación en Lomas y en otros municipios fue clave en este año porque consolida a los Bomberos Voluntarios como uno de los más preparados a la hora de las intervenciones. En números duros, detallaron que en 2025 trabajaron en 2.042 intervenciones casi 5 por día); entre ellas, en 1.083 incendios, 63 accidentes viales, 112 salvamentos de personas y 143 salvamentos de animales.

Gustavo Liuzzi , que es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Lomas, detalló respecto al balance anual: “Nuestra gente ha hecho capacitaciones en toda la Provincia de Buenos Aires , además estuvimos en diversas actividades como en los colegios, en empresas donde realizamos tareas internas con el personal dentro del cuartel y todo de forma voluntaria”.

“También estuvimos en distintos eventos a los cuales fuimos convocados especialmente, recibimos y realizamos visitas a diferentes establecimientos, nos capacitamos de forma teórica y practica en todos los niveles y compartimos momentos en camaradería”, detallaron quienes trabajan durante todo el año al servicio de la comunidad.

Uno de los incendios con gran protagonismo de los Bomberos de Lomas

La explosión en el Parque Industrial ubicado en Carlos Spegazzini, en Ezeiza, requirió de un operativo importante para poder sofocar el fuego que duró más de 10 horas y ese fue uno de los operativos más grandes en el que participaron los bomberos locales.

Para dicho incendio se requirió de una gran organización para poder sofocar el fuego que afectó a varios depósitos y fábricas del lugar. Respecto al trabajo local, los bomberos lomenses trabajaron con 4 unidades y 15 bomberos a cargo de Liuzzi.

Con una experiencia de más de 30 años en distintos incendios, Liuzzi relató lo sucedido durante la explosión en Ezeiza, y aseguró que fue "algo único", que nunca había visto por la magnitud.

Además se desempeñó en dicho operativo como coordinador de la Región, es decir que estuvo comandando el operativo en la localidad de Spegazzini en Ezeiza y relató en primera persona, algunos de los detalles conmovedores: "La verdad que fue una experiencia única", destacó, y agregó que en sus más de 30 años de trabajo, "nunca tuvo tantos focos a tan poca distancia uno de otro".

Otro dato llamativo que destacó el jefe del Cuerpo de Bomberos de Lomas fue la inmensidad del hecho. "Fue impresionante", aseguró, y agregó que la movilización se dio inmediatamente gracias a la permanente comunicación que hay entre todos los destacamentos de la región.

"Una vez que se pudo controlar el fuego, el complejo se convirtió en una lugar devastado como si allí se haya desatado una guerra", manifestó el bombero que estuvo en el lugar desde la primera hora en que se generó aquella gran explosión en Ezeiza.

El video que muestra todo el trabajo voluntario de los Bomberos de Lomas