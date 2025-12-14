El tierno video de los Bomberos de Lomas anticipando la Navidad

El buzón para cartel ya está instalado en el cuartel de los Bomberos de Lomas de Zamora.

Como todos los años, los Bomberos de Lomas de Zamora se involucran con el festejo de la Navidad y alimentan la ilusión de los más chicos con la recepción de cartas y el paseo en autobomba por las calle céntricas.

Los niños ya pueden llevar sus cartas al cuartel central de la calle Saavedra 46, pero para palpitar la llegada de esta fecha tan especial, acaban de armar un tierno video en el que algunos bomberos que estaban de guardia descubren a Papá Noel en plena acción, dejando unos regalos por anticipado al lado del arbolito. Después de un gracioso ida y vuelta, lo ponen a trabajar con ellos.

El mensaje de los Bomberos de Lomas en esta Navidad "Cada año Papá Noel nos elige como sede para recolectar las cartitas de deseos de los niños y niñas de Lomas de Zamora. Este año los chicos de la guardia a punto de salir a un incendio lo descubrieron antes de tiempo espiando las cartas a escondidas y le pidieron ayuda con las tareas del cuartel. Antes de irse nos prometió que el 24 regresa para sacarse fotos con todas las familias que se acerquen al Cuartel Central y que juntos vamos a recorrer las calles del partido repartiendo su magia", dice el posteo de los Bomberos de Lomas a 10 días de la Navidad.

Embed - Bomberos Lomas de Zamora en Instagram: " Cada año Papá Noel nos elige como sede para recolectar las cartitas de deseos de los niños y niñas de Lomas de Zamora Este año los chicos de la guardia a punto de salir a un incendio lo descubrieron antes de tiempo espiando las cartas a escondidas y le pidieron ayuda con las tareas del cuartel. Antes de irse nos prometió que el 24 regresa para sacarse fotos con todas las familias que se acerquen al Cuartel Central y que juntos vamos a recorrer las calles del partido repartiendo su magia " View this post on Instagram Si bien todavía no publicaron la fecha ni el horario de este año, cada 24 de diciembre los bomberos junto a Papá Noel recorren las calles céntricas de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley y el Barrio San José, a bordo de una autobomba para seguir recogiendo cartas y entregando caramelos.

Pero antes de la recorrida, los chicos se pueden acercar a sacarse fotos con Papá Noel y dejar sus cartas. Este paseo navideño se instaló en el 2000 y fue tal el éxito que lo hacen ininterrumpidamente desde hace 25 años. Suelen recibir a unos 100 chicos y chicas ese día.

