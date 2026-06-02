Marixa Balli, picante ante una ola de rumores: "Tengo la con... al plato"

Todo comenzó cuando en Sálvese quien pueda, en América TV , Majo Martino reveló que Marixa Balli habría mostrado su malestar con la producción del programa de Vero Lozano por haber elegido a Sol Pérez como reemplazo de la conductora original.

“Se siente un poco incómoda porque dice: '¿por qué no me dicen de conducir a mí?'”, relató la panelista sobre Marixa Balli. Mientras que Ximena Capristo y aseguró que la bailarina estaría “celosa” de Evangelina Anderson . “Ella está odiada por el móvil que le mandaron al Martín Fierro a Evangelina, donde ella mostró toda la previa del premio”, contó.

En medio de las versiones, fueron a hablar con Marixa Balli, quien respondió con furia: “¿Sabés que tengo la con... al plato? Poneme un pi, poneme un pu, poneme un pan. La verdad es que es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero la verdad es que es increíble cómo me buscan, me pinchan, me pudren, me superan, me hartan”.

Y agregó: “Realmente cómo tienen ganas de joderme todos los días con un tema. No por ustedes, lo digo por cosas que surgen y que está bien que ustedes vengan y saquen la duda, pero tengo la quetejedi... te juro que me llega al tercer subsuelo de este canal”.

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El cronista del programa le preguntó si creía que la información podía salir de alguien de Telefe, entonces respondió sin vueltas ante los rumores.

“Yo creo que mucha gente se quedó con el mambo de la conducción. O sea, mucha gente asocia a lo mejor que yo me fui de LAM por un tema de que después no conduje, que conduje muchas veces, que Ángel me había dicho que yo iba a ser la conductora fija cuando él no estaba y que después pasó todo lo que pasó, que se la agarran conmigo, no entiendo por qué, porque aparte fue una decisión de Ángel de ponerme a conducir y después, bueno, nada. La verdad es que todo me chupa un huevo”, sentenció.