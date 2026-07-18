Gladys La Bomba Tucumana, contra los participantes de Gran Hermano: "Gente asquerosa"

Gladys La Bomba Tucumana tuvo un recordado paso por la casa de Gran Hermano Generación Dorada y se llevó una pésima imagen de sus compañeros del reality de Telefe , según lo contó en una entrevista en Intrusos, en América TV.

"Con el formato todo bien pero la gente que está ahí adentro es asquerosa la verdad y los panelistas que te reciben cuando vos salís de estar encerrado casi dos meses te tratan mal, y eso es indiscutible", comenzó.

Y agregó: "Como si fuese que estás sentado en el sillón de los acusados y son personas que yo ni conozco, como por ejemplo la santiagueña y digo así porque habla parecido a mí, en idioma que se parece al tucumano".

Gladys La Bomba Tucumana también habló de la dinámica de Gran Hermano y de las reglas del certamen. "En ningún momento me creí nadie, yo acepté las reglas del juego y ahí era una persona cualquiera y lo soy, nada más que soy una figura", aclaró.

Y sentenció: "Por eso me fui sino me hubiese quedado y no me saca nadie hasta el final. Si yo hubiese hecho lo que hace Sol estaría cancelada. No les gusta que sea natural, sincera y diga las cosas como yo las veo. Hoy no tengo ganas de que me maltraten o como que me digan cosas como si fuera una delincuente".

"No me arrepiento de la experiencia porque me demostré a mí misma que soy buena gente, que puedo ir al frente y defender mis convicciones pero soy buena persona y no mala leche ni desleal como toda la gente que está ahí. Me faltaron el respeto pero mal", agregó.

"Hay que ser malo, atrevido, ladrón... Todo lo más feo de este mundo hay que ser para estar en Gran Hermano y la gente le encanta eso", continuó filosa Gladys La Bomba Tucumana.

Y cerró con un pedido: "Por favor Santiago del Moro invítame cuando quieran no sé por qué no me llamaron más para hacer cosas, a toda la gente que está encerrada después le dan laburo, ¿por qué no me dieron a mí? No entiendo".