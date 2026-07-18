De Lomas de Zamora al Mundial: la pasión de los hinchas de Los Andes alentando a la Selección

Un grupo de hinchas de Los Andes está viviendo un sueño inolvidable en el Mundial . Los fanáticos viajaron de Lomas de Zamora a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina y, fieles a su pasión, llevaron una bandera del Milrayitas que ya se convirtió en una de las protagonistas de las tribunas y de las transmisiones oficiales de los partidos .

Juan, Facu, Fede, George, Matías, Baltazar y Ezequiel son los lomenses que están acompañando a la Scaloneta y disfrutando de una experiencia única. Después del triunfo ante Suiza , en un partido que se definió en el alargue y tuvo varios momentos de tensión en el estadio de Kansas City , los chicos decidieron viajar a Atlanta para estar también en el histórico encuentro frente a Inglaterra .

"El partido con los ingleses es el más importante que vi en mi vida. Cuando nos hicieron el gol pensé que se nos venía la noche y después el equipo frotó la lámpara, empezó a jugar, tener el control de la pelota y a generar un montón de situaciones hasta el gol de otro partido que hizo Enzo . Ahí dije 'lo ganamos' porque ellos estaban cagados y con el gol de Lautaro explotó todo, nunca vi algo igual", relató Juan, quien agregó: "Para los que no vivimos el 86 y toda la vida nos hablaron de Maradona , poder ver un partido así en vivo es un sueño cumplido".

El festejo de los jugadores junto a la famosa sábana con la frase "Las Malvinas son argentinas" es otro de los momentos que quedará para siempre en el recuerdo de los argentinos. "Esa bandera la tiraron adelante mío y verla desplegada por los jugadores fue emocionante. Dejar afuera a los ingleses que tanto daño nos hicieron es hermoso y estábamos tan felices que no nos queríamos ir de la cancha", destacó Juan.

El amor por Los Andes y una foto con Lionel Messi para enmarcar

Durante la transmisión de los partidos, las cámaras de televisión enfocaron en varias oportunidades a los hinchas de Los Andes con su bandera. Las imágenes rápidamente se viralizaron y causaron furor entre los fanáticos milrayitas que inundaron las redes sociales con comentarios y reacciones.

"Es muy lindo leer todos los comentarios y los mensajes que nos lleguen de la gente de Los Andes. También tenemos una foto con Messi entrando al túnel que es algo que no se puede explicar", dijo Juan, y agregó emocionado: "Messi es lo más grande que hay y a Los Andes lo amo con toda mi alma. Que se junten las dos cosas y llevar a Lomas, nuestro barrio, al Mundial es como tocar el cielo con las manos".

Los hinchas de Los Andes no tenían pensado ir a Nueva York pero el entusiasmo los llevó a viajar durante varias horas desde Atlanta en auto para llegar a la ciudad y parar en un hotel a la espera de la gran final con España. "Si salimos campeones es la frutillita del postre. Todavía no tenemos entrada así que estamos viendo cómo nos organizamos", contó Juan. El Rockefeller Center es uno de los lugares que abrirá sus puertas para transmitir la final en pantallas gigantes.