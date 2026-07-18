La cábala hot de Susana Roccasalvo para alentar a la Selección Argentina

Los famosos tienen sus propios ritos para alentar a la Selección Argentina y Susana Roccasalvo confesó que tiene una cábala muy particular para acompañar a la Albiceleste durante este Mundial 2026 , que terminó sorprendiendo a todos al contar de qué se trata.

La periodista de espectáculos había revelado al comienzo del Mundial 2026, en su programa Implacables, en El Nueve, cuál era el secreto que mantenía guardado y que, según ella, ya le había dado suerte en la competencia anterior.

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En aquella oportunidad, mostró una tanga con los colores de la Argentina y un pañuelo a tono, prendas que decidió conservar como amuletos.

"En el último mundial me trajo suerte... pasó 3 mundiales y volvemos a la cábala", había contado Susana Roccasalvo al presentar su particular ritual en televisión.

La cabala de Susana Roccasalvo.

Susana Roccasalvo explicó su cábala en el Mundial 2026

La conductora también explicó que esas prendas no eran utilizadas como ropa interior, sino que cumplían exclusivamente la función de acompañarla como objetos de la suerte.

"Con estas salimos campeones. Todo el mundial conmigo están. Funcionó en el otro, tratemos de que funcione ahora", expresó en aquel momento. Además, la periodista había aclarado en su momento: "La tanga me acompaña nada más, la traigo hasta al programa".

Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, Susana Roccasalvo volvió a recurrir a sus objetos de la suerte y decidió mostrarlos nuevamente a través de sus Instagram Stories.