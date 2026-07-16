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16 de julio de 2026
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El blooper de Georgina Barbarossa en el festejo del triunfo de la Selección Argentina

Georgina Barbarossa protagonizó una accidentada situación en el festejo del triunfo de la Selección Argentina antes del comienzo de su programa.

Georgina Barbarossa, al piso.&nbsp;

Georgina Barbarossa, al piso. 

Georgina Barbarossa protagonizó un blooper antes de comenzar una nueva emisión de su programa en las mañanas de Telefe. La conductora cayó mientras festejaba la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 junto a su equipo.

El desopilante momento ocurrió en los pasillos del canal, cuando Georgina Barbarossa y su panel recorrían el lugar con cotillón, cantando y saltando al ritmo de "El domingo cueste lo que cueste", en referencia al partido decisivo que la Selección Argentina disputará frente a España.

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En medio de la euforia futbolera, la conductora perdió el equilibrio y terminó aterrizando en el piso de los pasillos de los estudios de Telefe.

Fue entonces que sus compañeros se acercaron rápidamente para ayudarla a levantarse y, por suerte, ella llevó tranquilidad al confirmar que se encontraba bien.

Pía Shaw le preguntó cómo estaba y, con su chispa habitua, Georgina Barbarossa respondió: "Viva". La ocurrente frase generó risas entre sus compañeros, que comenzaron a cantar a coro: "Está viva, está viva".

Luego, ya en el estudio, Georgina Barbarossa volvió a mostrar su alegría por la clasificación a la final y expresó: "Vamos, vamos, Argentina, Argentina, qué alegría". La conductora, además, se mostró con la voz tomada, probablemente fruto de la euforia vivida y luego dio paso al análisis del partido.

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